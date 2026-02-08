De la ovación al rechazo: el documental ‘Melania’ rompe récord de polémica en Rotten Tomatoes

El documental Melania, centrado en la primera dama de Estados Unidos, ha generado una de las controversias más llamativas del cine reciente al registrar la mayor diferencia histórica entre la opinión de la crítica y la del público en el sitio Rotten Tomatoes.

Mientras los especialistas le otorgaron una calificación devastadora del 6 por ciento, la audiencia la impulsó hasta un 99%, una brecha sin precedentes confirmada por un portavoz oficial de la plataforma.

A unos días de su estreno, El Universal dio a conocer que la cinta, en México, apenas registró 427 espectadores durante sus primeros dos días en cartelera, pese a estar disponible en 82 pantallas.