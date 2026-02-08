De la ovación al rechazo: el documental ‘Melania’ rompe récord de polémica en Rotten Tomatoes
Aunque su paso por las salas en México fue fugaz, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos desató un choque de opiniones
El documental Melania, centrado en la primera dama de Estados Unidos, ha generado una de las controversias más llamativas del cine reciente al registrar la mayor diferencia histórica entre la opinión de la crítica y la del público en el sitio Rotten Tomatoes.
Mientras los especialistas le otorgaron una calificación devastadora del 6 por ciento, la audiencia la impulsó hasta un 99%, una brecha sin precedentes confirmada por un portavoz oficial de la plataforma.
A unos días de su estreno, El Universal dio a conocer que la cinta, en México, apenas registró 427 espectadores durante sus primeros dos días en cartelera, pese a estar disponible en 82 pantallas.
RESEÑAS Y POSTURAS
Las reseñas que aparecen en el Popcornmeter son verificadas, lo que significa que los usuarios comprobaron la compra de boletos a través de Fandango antes de emitir su opinión. Ante las sospechas de una posible manipulación, Rotten Tomatoes fue tajante. En un comunicado enviado a The Hollywood Reporter, la plataforma aseguró que no existe ninguna alteración en las calificaciones del público.
El contraste ha sido tan extremo que varios textos críticos describen la experiencia como si los periodistas hubieran asistido “a punta de pistola”.
¿LLEGARÁ AL STREAMING?
Desde otra perspectiva, el 99% de aprobación del público no resulta del todo sorprendente.
No obstante, las ganancias en taquilla marcaron el mayor estreno para una película de no ficción en la última década, según informó Deadline. El récord anterior lo tenía After Death (2023), que recaudó cinco millones de dólares en su debut, precisa el medio.
Se espera que ‘Melania’ llegue a Prime Video en las próximas semanas, acompañada de material adicional en formato de docuserie, aunque aún no se ha fijado una fecha oficial de estreno, subraya THR. (Con información de EFE, Reforma y El Universal)