De la ovación al rechazo: el documental ‘Melania’ rompe récord de polémica en Rotten Tomatoes

/ 8 febrero 2026
    De la ovación al rechazo: el documental ‘Melania’ rompe récord de polémica en Rotten Tomatoes
    Apoyo. El presidente Trump estuvo presente en el estreno del polémico documental de su esposa. FOTO: AP

Aunque su paso por las salas en México fue fugaz, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos desató un choque de opiniones

El documental Melania, centrado en la primera dama de Estados Unidos, ha generado una de las controversias más llamativas del cine reciente al registrar la mayor diferencia histórica entre la opinión de la crítica y la del público en el sitio Rotten Tomatoes.

Mientras los especialistas le otorgaron una calificación devastadora del 6 por ciento, la audiencia la impulsó hasta un 99%, una brecha sin precedentes confirmada por un portavoz oficial de la plataforma.

A unos días de su estreno, El Universal dio a conocer que la cinta, en México, apenas registró 427 espectadores durante sus primeros dos días en cartelera, pese a estar disponible en 82 pantallas.

RESEÑAS Y POSTURAS

Las reseñas que aparecen en el Popcornmeter son verificadas, lo que significa que los usuarios comprobaron la compra de boletos a través de Fandango antes de emitir su opinión. Ante las sospechas de una posible manipulación, Rotten Tomatoes fue tajante. En un comunicado enviado a The Hollywood Reporter, la plataforma aseguró que no existe ninguna alteración en las calificaciones del público.

El contraste ha sido tan extremo que varios textos críticos describen la experiencia como si los periodistas hubieran asistido “a punta de pistola”.

¿LLEGARÁ AL STREAMING?

Desde otra perspectiva, el 99% de aprobación del público no resulta del todo sorprendente.

No obstante, las ganancias en taquilla marcaron el mayor estreno para una película de no ficción en la última década, según informó Deadline. El récord anterior lo tenía After Death (2023), que recaudó cinco millones de dólares en su debut, precisa el medio.

Se espera que ‘Melania’ llegue a Prime Video en las próximas semanas, acompañada de material adicional en formato de docuserie, aunque aún no se ha fijado una fecha oficial de estreno, subraya THR. (Con información de EFE, Reforma y El Universal)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

