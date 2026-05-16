¿lo vas a ver? MasterChef México se reinventa con transmisión en vivo las 24 horas

Este domingo se abre la cocina y se encienden las parrillas y estufas de la edición 2026 de MasterChef, la cual tuvo que renovarse para mantener más interesada a la audiencia y así refrescar uno de los shows más exitosos que TV Azteca ha puesto en la parrilla televisiva en México. Una de las novedades de esta edición es que la empresa Disney se suma a la transmisión del show y, tal como sucedió con ‘La Granja VIP,’ de la misma televisora, será quien transmita lo que suceda en el 24/7 de esta competencia culinaria y encierro. La cita es a las 20:00 horas por la señal de Azteca Uno, por lo que este programa será un hito en la historia global del formato, al convertir a México en el primer país en llevar MasterChef a una transmisión completamente en vivo, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

LA RENOVACIÓN A diferencia de otras ediciones recientes, los participantes no serán celebridades, sino ciudadanos elegidos del casting que se realizó hace semanas a lo largo y ancho de México. Es por ello que algunos de ellos son apasionados de la cocina, fans de los postres o simplemente desean cumplir sus sueños culinarios usando este show como plataforma para lograrlo. Será precisamente desde los canales de Disney+ donde el público podrá ver sesiones de entrenamiento, instrucciones técnicas, retos por equipos y deliberaciones de los jueces en tiempo real.

NUEVOS FICHAJES Esta edición presenta rostros, humor y trabajo ya conocidos por los jueces: Zahie Téllez, Poncho Cadena y el pionero de este programa, Adrián Herrera. Mientras que la conductora, una vez más, será Claudia Lizaldi. Para MasterChef 24/7 y con la intención de estar más cerca de los participantes y a la altura de los retos para cada programa en vivo, los productores anunciaron la incorporación de Lili Cuellar, Isabel Carbajal, Edgar Núñez y Diego Niño.

Ellos serán cuatro maestros que fungirán como guías y mentores. Impartirán masterclasses diarias en las que enseñarán técnicas y habilidades clave, útiles tanto para los concursantes como para el público. Cada uno de ellos aportará su personalidad, nivel de exigencia y visión culinaria al juego. A diferencia de otros años, esta vez se contará con Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, quienes serán los titulares de los pre shows y post shows de cada uno de los programas en vivo y fungirán como enlace entre la audiencia y el elenco de participantes.

¿CÓMO SE COMPETIRÁ? De lunes a viernes habrá programa en vivo de dos horas por Azteca Uno, además de los programas dominicales de tres horas, en donde será eliminado uno de los concursantes, a la par de poder seguirse en vivo a través de Disney+ y la app de TV Azteca. Así será la contienda en la cocina, no sólo por la permanencia, sino también por no quedarse sin ventajas o portar únicamente el mandil negro, que representa el peligro de abandonar la competencia. Los lunes estarán definidos para ganar el Poder del PIN del Chef; los martes serán de Beneficios y Castigos, mientras que los miércoles se realizará la Batalla por Equipos.

Los jueves se conocerán los Delantales Negros, dejando para los viernes las pruebas de Salvación. Posteriormente, la transmisión del show en vivo regresará el domingo para la Eliminación semanal. A diferencia de otras ediciones, el público podrá tener voz y voto y, según la producción, será decisivo para definir el camino de quien se convierta en el mejor cocinero de la cocina más famosa de México, ya que se podrá votar por el favorito desde la aplicación de TV Azteca.