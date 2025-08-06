¡De luto! Muere Jane Etta Pitt, madre del actor Brad Pitt
La familia recordó a Jane Etta Pitt como una figura entrañable y ejemplar; hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento
El gran dolor de perder a su madre y enfrentar esta nueva realidad es el que vive el actor de Hollywood Brad Pitt, luego de que se reportara el fallecimiento de su madre, Jane Etta Pitt, a los 84 años, según confirmó su nieta Sydney Pitt a través de un homenaje en redes sociales.
“Mi dulce abuela, Jane Etta, aún no estábamos listos para que te fueras”, escribió Sydney en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías familiares. “Pero saber que finalmente eres libre de cantar, bailar y pintar nuevamente lo hace un poco más fácil”.
En el mensaje, la fundadora de la organización Watering Souls recordó a su abuela como una persona compasiva, divertida, creativa y profundamente generosa.
¿QUIÉN ERA LA MAMÁ DE BRAD PITT?
Madre de tres hijos —Brad, Doug y Julie—, Jane llevó una vida discreta en Springfield, Missouri, donde crió a su familia junto a su esposo, William Alvin Pitt. Aunque prefirió mantenerse fuera del foco mediático, Jane Etta Pitt hizo contadas apariciones públicas junto a su hijo Brad, como en la ceremonia de los Premios Oscar de 2012, donde fue vista en primera fila apoyándolo.
Era especialmente cercana a sus 14 nietos, a quienes sorprendía con juegos inventados, desayunos con banana splits y rituales para celebrar el inicio del ciclo escolar. “Era amor incondicional, seguridad, alegría y fe. Era justicia, valentía y gracia. Su legado es eterno”, añadió Sydney.
Hasta el momento no se ha revelado la causa ni la fecha exacta del fallecimiento. Sin embargo, la familia confirmó la noticia al medio TMZ, y desde entonces han comenzado a llegar mensajes de apoyo y condolencias.
En su mensaje final, Sydney agradeció a su abuela por enseñarle a ser compasiva, auténtica y fuerte. “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Te celebraré todos los días de mi vida”, finalizó. (Con información de Reforma)