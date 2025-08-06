¡De luto! Muere Jane Etta Pitt, madre del actor Brad Pitt

El gran dolor de perder a su madre y enfrentar esta nueva realidad es el que vive el actor de Hollywood Brad Pitt, luego de que se reportara el fallecimiento de su madre, Jane Etta Pitt, a los 84 años, según confirmó su nieta Sydney Pitt a través de un homenaje en redes sociales.

“Mi dulce abuela, Jane Etta, aún no estábamos listos para que te fueras”, escribió Sydney en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías familiares. “Pero saber que finalmente eres libre de cantar, bailar y pintar nuevamente lo hace un poco más fácil”.

En el mensaje, la fundadora de la organización Watering Souls recordó a su abuela como una persona compasiva, divertida, creativa y profundamente generosa.