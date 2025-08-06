¡De luto! Muere Jane Etta Pitt, madre del actor Brad Pitt

    ¡De luto! Muere Jane Etta Pitt, madre del actor Brad Pitt
    Aunque mantenía un bajo perfil, Jane Etta Pitt acompañó a su hijo Brad en momentos importantes como los Premios Oscar. FOTO: CUARTOSCURO/INTERNET

La familia recordó a Jane Etta Pitt como una figura entrañable y ejemplar; hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento

El gran dolor de perder a su madre y enfrentar esta nueva realidad es el que vive el actor de Hollywood Brad Pitt, luego de que se reportara el fallecimiento de su madre, Jane Etta Pitt, a los 84 años, según confirmó su nieta Sydney Pitt a través de un homenaje en redes sociales.

“Mi dulce abuela, Jane Etta, aún no estábamos listos para que te fueras”, escribió Sydney en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías familiares. “Pero saber que finalmente eres libre de cantar, bailar y pintar nuevamente lo hace un poco más fácil”.

En el mensaje, la fundadora de la organización Watering Souls recordó a su abuela como una persona compasiva, divertida, creativa y profundamente generosa.

¿QUIÉN ERA LA MAMÁ DE BRAD PITT?

Madre de tres hijos —Brad, Doug y Julie—, Jane llevó una vida discreta en Springfield, Missouri, donde crió a su familia junto a su esposo, William Alvin Pitt. Aunque prefirió mantenerse fuera del foco mediático, Jane Etta Pitt hizo contadas apariciones públicas junto a su hijo Brad, como en la ceremonia de los Premios Oscar de 2012, donde fue vista en primera fila apoyándolo.

Era especialmente cercana a sus 14 nietos, a quienes sorprendía con juegos inventados, desayunos con banana splits y rituales para celebrar el inicio del ciclo escolar. “Era amor incondicional, seguridad, alegría y fe. Era justicia, valentía y gracia. Su legado es eterno”, añadió Sydney.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Me puedo morir antes que ustedes’, asegura Yolanda Andrade que sus enfermedades son degenerativas

Hasta el momento no se ha revelado la causa ni la fecha exacta del fallecimiento. Sin embargo, la familia confirmó la noticia al medio TMZ, y desde entonces han comenzado a llegar mensajes de apoyo y condolencias.

En su mensaje final, Sydney agradeció a su abuela por enseñarle a ser compasiva, auténtica y fuerte. “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Te celebraré todos los días de mi vida”, finalizó. (Con información de Reforma)

