De novelas, ‘Caballeros’ y ‘Los Hermanos Coraje’

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    De novelas, ‘Caballeros’ y ‘Los Hermanos Coraje’

Septiembre arranca con nuevas adaptaciones de historias literarias, desde la Revolución Mexicana hasta la Francesa, además del regreso de una exitosa serie de comedia y acción

Con la llegada de septiembre, Netflix no dudó en estrenar una de sus cartas fuertes en cuanto a producciones mexicanas, con la llegada a la plataforma, el miércoles 2, de la serie “Mal de amores”.

Basada en la novela de la autora mexicana Ángeles Mastretta (“Arráncame la vida”) y adaptada en formato de serie de siete capítulos por su hija, la cineasta Catalina Aguilar Mastretta (“Las horas contigo”; “Todos queremos a alguien”), “Mal de amores” es otra historia de la escritora que se sitúa en el contexto de la Revolución Mexicana, teniendo como protagonista a una mujer transgresora de nombre Emilia Sauri (Renata Vaca, de “Un cuento de pescadores”), quien vive un triángulo amoroso con un doctor (Diego Amozurrutia, de “El Niñero”) y un joven revolucionario de clase acomodada como ella (Juan Pablo Fuentes, de “Bandidos”), buena para quienes gustan del género.

La misma plataforma estrenó un día después la segunda temporada de “Los Caballeros”, serie de comedia de acción dirigida, producida y escrita con todo su sello por el cineasta británico Guy Ritchie, que, protagonizada y también coproducida por el actor Theo James, regresa al actor al personaje de Eddie Horniman, heredero de una familia real que, en la primera temporada, se descubre dueño de una granja de marihuana que, como parte del cumplimiento, deberá atender, y para ello se ve involucrado con peligrosos traficantes no solo de su país, sino de otros lados del mundo, como Italia, en una trama que en la segunda temporada tiene seguimiento.

Y ya que hablamos de herederos de tierras, así como de novelas conocidas, con el fin de semana llegaron el viernes a ViX los primeros cinco capítulos de la telenovela “Tierra de amor y coraje”, refrito del clásico de 1972 “Los Hermanos Coraje”, donde Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio tendrán que tomar las riendas, literalmente, de las tierras de Arizona, donde un villano (Sergio Goyri) tiene en la mira el robo de litio.

Y el día de hoy, en la plataforma MGM+, una nueva adaptación de la novela clásica del británico Charles Dickens, “A Tale of Two Cities”, donde dos hombres se enamoran de una misma mujer durante la Revolución Francesa.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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