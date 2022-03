De Saltillo a CDMX, la actriz participará en multipremiado musical

María José Dávila es una joven saltillense que se ha desarrollado profesionalmente como actriz a lo largo de varios años, ahora su talento llega hasta la Ciudad de México con la puesta en escena “In the Heights”, un versión del exitoso musical de Broadway ganador del Tony. La puesta en escena cuenta con la música y letra del famoso compositor Lin-Manuel Miranda (también creador de ‘Hamilton’) y un libreto de la escritora y dramaturga de origen puertorriqueño, Quiara Alegría Hudes.

“In the Heights” cuenta la historia de una comunidad latina en Washington Heights, un vecindario de Nueva York que destaca por su diversidad, ya que está formada por personas de diversos países latinoamericanos como Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, entre otros. Todos los habitantes de este vecindario tienen sueños y vidas distintas, algunos quieren regresar a su país y otros prefieren quedarse para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, dado que comparten un mismo origen cultural, entre ellos se forma una comunidad para mantener sus costumbres y tradiciones latinas mientras se adaptan a un nuevo lugar, algo muy parecido a lo que vive María José, quien desde hace tiempo dejó su natal Saltillo para perseguir sus sueños en la CDMX.

VMÁS platicó con ella, quien nos contó todo lo referente a esta puesta en escena que tendrá su primera función el próximo 8 de abril a las 17:00 horas en el emblemático Teatro Manolo Fábregas en CDMX, asimismo, levantarán el telón dos días más el sábado 9 y domingo 10 de abril. María José participará en cuatro funciones de las seis que ya se tienen programadas.

-¿Cómo fue que te involucraste en el proyecto?- “El año pasado comencé a estudiar en línea en una academia musical que se llama Sisu Conecta, porque con la pandemia en 2020 muchos artistas se quedaron sin trabajo y las personas que aspiramos a ser artistas nos quedamos sin espacios en donde ensayar. Así surge esta escuela, en donde gente del medio artístico que radica en CDMX empezaron a dar clases y en abril de 2021 comenzaron las audiciones para su primer musical [In the Heights] de manera presencial y casualmente coincidieron con las vacaciones de verano. Me fui a CDMX para audicionar y logré quedarme con el papel de la protagonista, Nina Rosario”.

-¿Cuál es la historia de Nina Rosario?- “Nina es una chica como de 19 años que estudia en la Universidad de Stanford en California, y es una mujer muy brillante. En su comunidad es conocida por su inteligencia, todos le dicen que va a llegar muy lejos, que va a salir de ese lugar y lograr todo lo que se proponga”.

-¿En qué te pareces a Nina?- “Es un personaje muy interesante y me identifico con ella porque en todos estos años he tenido una meta, un sueño que por mucho tiempo me dio mucho miedo perseguir, pero finalmente tuve el valor de hacerlo y aquí estoy. Es difícil porque es estar fuera de casa y lo que conoces, ahora estoy en una ciudad muy grande y he pasado por muchos retos, incluso con mi personaje Nina, porque hay un momento en la obra que le quitan su beca y se queda sin departamento, sin nada. En mi caso no he llegado a tanto, pero sí me han pasado muchas cosas y he pensado en regresar a mi casa y rendirme. Sin embargo, he seguido luchando como Nina, es algo que compartimos, además también nos parecemos en que que somos muy soñadoras y nos esforzamos por no decepcionar a la gente que nos quiere y que tiene muchas expectativas de nosotras”.

-¿Cuáles son los más grandes retos que has tenido a la hora de interpretar a Nina?- “En realidad, no me ha sido tan difícil porque he tenido muchos recursos para prestarle al personaje, pero vocalmente si tiene sus retos. Algo que si me está causando problemas es que yo ya había participado en Saltillo en ‘In the Heights’ con otro personaje (Vanessa) y tenía cosas muy memorizadas de ella, entonces el reto ha sido desaprender todo esto que ya tenía para interpretar a alguien más y empezar de cero con la visión de la obra. Porque aunque es el mismo musical, es otra compañía, otro lugar, otra etapa de mi vida, otra historia que contar. Por su parte, en el lado dancístico también he tenido algunos problemas porque tiene mucho estilo, sí tiene técnica, pero más estilo, tiene muchos ritmos latinos y estos no son mi fuerte (risas)”.