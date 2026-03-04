Sueño cumplido: Inmortalizan a Carlos Rivera con pintura en el Salón Tenampa

Este miércoles, Carlos Rivera cumplió uno de sus sueños más anhelados: formar parte del Salón Tenampa, en la Ciudad de México, con su propia pintura y compartiendo espacio con leyendas musicales como Juan Gabriel, Lucha Villa y Vicente Fernández. Además, en el mismo evento, donde Rivera confirmó ser uno de los artistas mexicanos más populares a nivel internacional, celebró el reciente lanzamiento de ‘Viva México’, disco con el que se presentará el próximo 26 de marzo en el Auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo. “Siento que al final hay personas que siempre vamos a querer mostrar la parte hermosa de nuestro país, porque para lo otro ya hay muchas fuentes donde lo puedes encontrar, y que siempre inspirar cosas buenas es lo mejor que podemos hacer como personas”, afirmó durante una rueda de prensa.

¿QUÉ LOGRÓ CARLOS RIVERA? El cantante aseguró que con su nuevo disco, ‘Viva México’, busca proyectar al mundo “la parte hermosa” del país frente a un contexto internacional complejo y reivindicar la riqueza cultural que va más allá de los estereotipos. Durante la presentación del álbum en el emblemático Salón Tenampa, en el corazón de la capital mexicana, Rivera fue cuestionado sobre la imagen positiva de México que promueve, especialmente ante eventos globales como el próximo Mundial de futbol, del que el país será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

UN ÁLBUM PARA LA GIRA El álbum, que cuenta con 15 temas inéditos y una canción adicional, estará disponible en plataformas digitales a partir del 5 de marzo, fecha que antecede a su presentación en la Plaza de Toros México el próximo 9 de mayo. Aseguró que su apuesta es llevar “música” y “vida” como una forma de invitar a conocer un México más amplio y profundo que el turístico tradicional.

TE PUEDE INTERESAR: Ángela Aguilar desmiente rumores de retiro y responde a las críticas en redes Rivera, originario de Tlaxcala, señaló que a través de su carrera ha visto cómo su música también puede atraer visitantes al país. “Me ha tocado ver a mucha gente que de repente termina viniendo a México, incluso algunos a mis conciertos”, comentó. (Con información de EFE y El Universal).

Publicidad