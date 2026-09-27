De vinos, hermanos... y muertos

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    De vinos, hermanos... y muertos
    Entretenimiento. Matthew McConaughey y Woody Harrelson vuelven a compartir pantalla en una historia que retoma el rumor sobre un posible vínculo familiar entre ambos actores. ILUSTRACIÓN: ARCHIVO

El streaming estrenó el miércoles 23 en Apple TV una nueva serie que, ahora dentro del género de comedia, vuelve a reunir al ganador del Oscar Matthew McConaughey con el también nominado a la estatuilla Woody Harrelson

El lunes pasado, en sustitución de la telenovela número uno en el horario estelar de “Las Estrellas”, que era “Tan cerca de ti nace el amor”, regresó a sus fueros la productora Lucero Suárez con otro producto triunfador.

Y es que, luego de sus éxitos previos en el mismo horario, como lo fueron “Fugitivas” (2024) y “Monteverde” (2025), el estreno de “Sabor a ti” comprobó, en sus primeras emisiones y al mantener el primer lugar de audiencia hacia mediados de la semana, que este refrito de un original chileno, donde debuta como protagonista el joven actor Mario Morán (“Monteverde”), en compañía de Eva Cedeño (“Te doy la vida”), demuestra que la productora tiene muy buen tino para la elección de historias —ahora desarrollándose en un viñedo— y elencos, destacando ahora el regreso como pareja, pero en “edad madura”, de Eduardo Santamarina y Erika Buenfil, treinta años después de “Marisol”.

Hacia mediados de semana, precisamente, el streaming estrenó, el miércoles 23 en Apple TV, una nueva serie que, ahora dentro del género de comedia, vuelve a reunir al ganador del Oscar Matthew McConaughey con el también nominado a la estatuilla Woody Harrelson, poco más de una década después de la galardonada primera temporada de su serie “True Detective” (2014). Y aunque “Casi hermanos” no le llega ni a los talones, puede disfrutarse desde el momento en que está basada en un rumor que surgió en tiempos en los que se manejó la intención de McConaughey de ser gobernador de Texas: la posibilidad de que fuera hermano en la vida real de Harrelson.

Para terminar, el jueves 24 se dieron otro par de estrenos en plataformas de streaming. Primero, en Netflix, la más reciente serie sobre muertos del aclamado cineasta chileno Pablo Larraín (“Lissey’s Story”), ahora enfocándose en una historia ubicada en Argentina que, bajo el título de “Mis muertos tristes”, tiene como protagonista a la actriz Mercedes Morán (“Neruda”), como una mujer que, al morir su madre, descubre sus poderes sobrenaturales. Y, en Disney, el regreso de la actriz dos veces ganadora del Oscar Jessica Lange (“Tootsie”; “Cielo Azul”), en la temporada número 13 de la serie de culto “American Horror Story”, interpretando en ella cuatro personajes.

https://vanguardia.com.mx/show/duncan-sheik-peter-byrne-y-u2-HF23732027

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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