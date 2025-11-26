Denuncian a Grupo Firme por apología del delito tras presuntamente interpretar ‘Se fue el Pantera’ en La Paz

El 26 de noviembre se reportó que la banda Grupo Firme, de regional mexicano, fue denuncia por interpretar una canción de tipo ‘narcocorrido’ durante su concierto en La Paz, Baja California Sur.

Tras su presentación el 22 de noviembre, el presidente municipal, Milena Quiroga Romero, informó en una rueda de prensa que la agrupación tocó una canción que hace apología del delito.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Narcocorridos y reggaetón influyen el personalidad de niños, advierten investigadores de la UAdeC

Ante el informe, el funcionario expresó ‘Sí existe legislación, en específico estatal, legislación de esto no hay, sin embargo, si hay rubros en la legislación vigente en donde este pudiera entrar. Se tiene que especializar más, hay un área de oportunidad para el congreso y también área de oportunidad aquí con nosotros en el ayuntamiento, que justo lo platicamos en la mesa de seguridad porque nosotros tenemos la facultad y podemos regularlo aún más’.

Se reportó que dicho ‘narcocorrido’ fue el de ‘Se fue la Pantera’, pieza cuyas letras, presuntamente, hacen referencia a un lugarteniente del cártel de Sinaloa.

Tras el reporte de la denuncia, el Grupo Firme no ha dado su respuesta, en redes sociales, sobre haber presentado dicha canción. Sin embargo, presuntamente se ha colaborado, por medios locales, un metraje en el que se muestra a la agrupación presentar el ‘narcocorrido’.