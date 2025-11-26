Denuncian a Grupo Firme por apología del delito tras presuntamente interpretar ‘Se fue el Pantera’ en La Paz
Desde marzo del 2025, los artistas que presenten ‘narcocorridos’ se han vuelto objetivo de multas e investigaciones por parte de la fiscalía
El 26 de noviembre se reportó que la banda Grupo Firme, de regional mexicano, fue denuncia por interpretar una canción de tipo ‘narcocorrido’ durante su concierto en La Paz, Baja California Sur.
Tras su presentación el 22 de noviembre, el presidente municipal, Milena Quiroga Romero, informó en una rueda de prensa que la agrupación tocó una canción que hace apología del delito.
Ante el informe, el funcionario expresó ‘Sí existe legislación, en específico estatal, legislación de esto no hay, sin embargo, si hay rubros en la legislación vigente en donde este pudiera entrar. Se tiene que especializar más, hay un área de oportunidad para el congreso y también área de oportunidad aquí con nosotros en el ayuntamiento, que justo lo platicamos en la mesa de seguridad porque nosotros tenemos la facultad y podemos regularlo aún más’.
Se reportó que dicho ‘narcocorrido’ fue el de ‘Se fue la Pantera’, pieza cuyas letras, presuntamente, hacen referencia a un lugarteniente del cártel de Sinaloa.
Tras el reporte de la denuncia, el Grupo Firme no ha dado su respuesta, en redes sociales, sobre haber presentado dicha canción. Sin embargo, presuntamente se ha colaborado, por medios locales, un metraje en el que se muestra a la agrupación presentar el ‘narcocorrido’.
‘Lamentablemente, con los narcocorridos se siembran otras semillas. Hay gente que a lo mejor ni conoce esos ambientes, pero se promueven como si fueran necesarios, naturales, como si no pasara nada, pero lo que se dice genera algo. Si yo estoy en un ambiente en donde me están incitando a acciones negativas, a violentar, a consumir, a matar, pues no estamos sordos, Y más con quienes son vulnerables, que son quienes todavía no tienen esta conciencia, que son las infancias’ aseveró el alcalde Quiroga Romero.
El funcionario añadió que si la Fiscalía solicita información al ayuntamiento cooperarán; ‘lo que nosotros queremos hacer es, lejos de construir eso, necesitamos construir la paz y eso implica reforzar esta regulación’.
La cancelación y censura de los ‘narcocorrido’ se ha vuelto tendencia desde marzo del 2025, cuando la agrupación ‘Los Alegres del barranco’ presentaron un concierto con imágenes que hacían apología del delito, en referencia al líder del Cártel de Guadalajara Nueva Generación.
En casos recientes, se informó que el músico Junior H interpretó el ‘narcocorrido’ titulado ‘Azul’ en las Fiestas de Octubre en Jalisco; supuestamente, la destacada canción hace referencia al narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno.