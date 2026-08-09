Derechos de las audiencias y más ‘nepo babies’

El debate sobre “los derechos de las audiencias”, que muchos ven como otra de las cortinas mediáticas del Gobierno federal para controlar las narrativas destinadas a los grandes públicos, llegó muy oportunamente a las telenovelas.

Esto sucedió la noche del jueves pasado cuando, como parte de la trama de la telenovela número 1 en rating de ‘Las Estrellas’, “Tan cerca de ti nace el amor”, la heroína de la historia, Verónica (Oka Giner), renuncia a la revista en la que trabaja por no estar de acuerdo con un reportaje sensacionalista que acaban de publicar y que, a través de datos falsos, pone por los suelos la reputación de una empresa, así como la de una persona ya fallecida, dando pie a que se dé un muy buen debate entre la periodista y el dueño de la publicación, Roberto (Pierre Angelo), sobre el daño que provoca una nota sensacionalista que “monetiza” sobre una que informa con verdad.

Treinta años después de que el periodista que interpretaba el actor José Ángel Llamas en el clásico “Nada personal” para TV Azteca combinaba las noticias del día con la trama producida por el hoy productor morenista Epigmenio Ibarra, que ese espíritu se mantenga en la señal abierta de televisoras nacionales, en productos todavía muy vistos como las telenovelas, es algo muy plausible, y más si tomamos en cuenta que muchas audiencias jóvenes aún se encuentran de vacaciones y, “desenchufadas”, por tanto, de algunos de los grandes problemas del país, se encuentran consumiendo ficciones en su mayoría situadas en el siglo pasado, tanto en México como en Estados Unidos.

Así, el miércoles 5 y el viernes 7, Disney Plus y Prime Video estrenaron series como “Fragmentos” (“The Shards”), producción de Ryan Murphy y del autor de clásicos como “Corrupción en Beverly Hills” y “Psicópata Americano”, Bret Easton Ellis, sobre un asesino en serie que ataca la ciudad de Los Ángeles en 1981, en el último año de estudios de unos preparatorianos de clase alta, donde un fuerte sospechoso es un nuevo alumno que interpreta el hijo del actor Richard Gere en la vida real, Homer Gere, en lo que el hijo de Plutarco Haza y Ludwika Paleta, Nicolás Haza, regresa como parte de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”, ubicada en los años 90.

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