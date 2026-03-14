Descarta intento de suicidio: ‘Ni estaba borracho ni nada por el estilo’, madre de José Ángel Bichir aclara accidente

Lleno de especulaciones y diversas versiones se dio a conocer el accidente de José Ángel Bichir, quien cayó desde un edificio en la Ciudad de México la tarde del viernes. No fue sino hasta por la noche que la familia salió a desmentir un intento de suicidio mediante un comunicado; sin embargo, la madre del actor habló con la prensa y aseguró que, aunque tuvo fracturas, “está bien”. La actriz Patricia Pascual aseguró que su hijo no se encontraba alcoholizado y que su accidente tampoco fue intencional, pese a lo que se ha comentado en medios de comunicación y redes sociales. “Ni estaba borracho ni nada por el estilo, (José Ángel) estaba en mi casa”, comentó Pascual en un momento en que salió a caminar en los alrededores del hospital donde está internado el también hijo de Odiseo Bichir.

¿QUÉ LE PASÓ A JOSÉ ÁNGEL BICHIR? Tras el incidente, el hombre fue llevado a un hospital privado al sur de la Ciudad de México (CDMX), hasta donde llegaron sus padres y han estado con él en todo momento. “Está bien, tuvo fractura de nariz y de su boca, pero él está muy fuerte y va a estar bien; el resto de su cuerpo está bien, su clavícula y su talón (también están un poco lastimados)”, dijo. Acerca de la posibilidad de que el actor estuviera pasando por un episodio de depresión, su mamá indicó que eso no le correspondía hablarlo y que será necesario esperar a que él se recupere y pueda referirse al tema. Además, recalcó que no se trató de algo intencional, sino de un accidente.

VERSIONES La tarde de este viernes, el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país reportaron en sus cuentas de X que José Ángel Bichir había sido encontrado en la planta baja de un complejo de departamentos, presentando una fractura en el rostro y golpes en el abdomen, por lo que los paramédicos que respondieron a la llamada de auxilio lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

El comunicado firmado por la familia Bichir fue dado a conocer en redes sociales. En él aseguraban que “José Ángel sufrió una crisis profunda”, sin dar más detalles, pero dejando claro que se trataba de un problema de salud mental y emocional. (Con información de El Universal).

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