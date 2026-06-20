¿La invitará a la boda? Especulan reconciliación entre Taylor Swift y Blake Lively

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    ¿La invitará a la boda? Especulan reconciliación entre Taylor Swift y Blake Lively
    Rumores. La posible reconciliación entre Taylor Swift y Blake Lively vuelve a colocarlas en el centro de la conversación mediática antes de la boda FOTO: ARCHIVO

La intérprete de ‘Bad Blood’ fue involucrada en el proceso legal contra Justin Baldoni, mientras que públicamente se ha distanciado de la esposa de Ryan Reynolds

La nube de especulaciones en torno a la boda entre Taylor Swift y su prometido Travis Kelce continúa estos días y tomó fuerza este fin de semana, debido a que se habría llevado a cabo un evento catalogado como “ensayo” del enlace en la famosa mansión de la cantante, lo que llevó a la prensa a cuestionar si Blake Lively estaría invitada a la esperada ceremonia.

De acuerdo con diversos medios y sitios web, la protagonista de ‘Gossip Girl’ estaría acercándose a una tregua y recuperando su cercanía con la intérprete de ‘Cardigan’ tras más de un año de distanciamiento por el juicio contra Justin Baldoni.

Según el Daily Mail, Swift y Lively han hablado por teléfono mientras tantean con cautela si su amistad puede recuperarse. La posibilidad de que Lively asista a la boda ya se había comentado dentro del círculo cercano de Swift.

¿QUÉ PASÓ ENTRE TAYLOR SWIFT Y BLAKE LIVELY?

El distanciamiento, incluso físico y más allá de redes sociales o lo público, se hizo más notorio cuando la demanda de la actriz “arrastró” a Tay Tay, debido a que fue nombrada como una de las personas “amenazantes” que habría usado Blake en contra de Justin para quedarse con el liderazgo creativo.

Según los informes, la cantante estaba molesta por verse asociada con la disputa, especialmente a medida que crecía la especulación de que podría verse involucrada aún más en el proceso legal.

“Taylor no estaba contenta de verse involucrada en la demanda, pero se mostró más dispuesta a hablar con Blake cuando el caso llegó a su fin”, declaró una fuente al Daily Mail. “Blake estaba lista para retomar su amistad”, publicó el medio.

¿SERÁ DAMA DE HONOR?

Otras versiones de fuentes cercanas a la pareja Swift-Kelce apuntan a que sí podría asistir al enlace, o al menos se espera que sea considerada por la estrella musical.

“Todos los que rodean a Taylor saben que Blake podría asistir. Puede que no lo haga, pero no será porque no sea bienvenida”, expresó una supuesta persona cercana al círculo social de Swift.

Otra fuente describió la situación como un reinicio gradual, más que una reconciliación repentina.

“Blake está a punto de tener una segunda oportunidad, y han tenido algunas conversaciones informales para tantear el terreno y recuperar la confianza. Se está reintegrando poco a poco ahora que Taylor está cambiando de opinión”, explicó la supuesta amiga.

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Por su parte, el famoso tiktoker Rob Shuter también afirmó que Lively espera activamente recomponer la amistad, señalando que “cree sinceramente que aún hay una manera de volver a estar juntas”. Añadió que Lively “ya tiene un vestido elegido para la boda de Taylor”.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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