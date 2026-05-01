Suscriptores buscan frenar fusión entre Paramount y Warner por posible impacto en el mercado

Este viernes trascendió que un grupo de suscriptores de plataformas de streaming en Estados Unidos presentó una demanda federal para intentar bloquear la proyectada fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, una operación valuada en 110 mil millones de dólares. Fue el medio Variety el que dio detalles sobre el proceso. Ahí, los demandantes aseguran que la unión empresarial derivaría en aumentos de precios, menos opciones de contenido y una reducción en la competencia dentro del mercado audiovisual. La denuncia fue presentada en el condado de San José y en ella se solicita detener la operación con Warner Bros. Discovery. Además, plantea que Skydance Media se separe de Paramount Global, empresa que adquirió el año pasado.

HISTORIAL PARA DEMANDA Según el recurso legal, las grandes compañías del sector ya no estarían apostando por competir mediante mejores producciones o innovación, sino por crecer a través de adquisiciones que eliminan rivales independientes y reducen las opciones para el público. Reforma dio a conocer que la demanda también cita compras anteriores, como la de 21st Century Fox por The Walt Disney Company y la de MGM por Amazon, señalando que la industria atraviesa una creciente concentración corporativa. “Estas adquisiciones demuestran que el sector avanza mediante sucesivas fusiones hacia un menor número de rivales independientes, precisamente el contexto de consolidación que aumenta la amenaza competitiva que supone la próxima fusión”, afirma la demanda.

Los argumentos de los suscriptores sostienen que una eventual integración con Warner Bros. Discovery podría reducir la producción cinematográfica, limitar estrenos en salas y ofrecer menos variedad de títulos para los espectadores. LA RESPUESTA DE LA FUSIÓN Los ejecutivos respondieron que la demanda “carece de fundamento” y defendieron que la combinación creará un competidor más sólido, con capacidad para respaldar al talento creativo y ofrecer más opciones a los consumidores.

David Ellison, director ejecutivo de Skydance, ha prometido elevar la producción de películas y lanzar al menos 30 estrenos al año si la operación logra concretarse. (Con información de Reforma).

Publicidad