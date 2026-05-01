Suscriptores buscan frenar fusión entre Paramount y Warner por posible impacto en el mercado

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    Suscriptores buscan frenar fusión entre Paramount y Warner por posible impacto en el mercado
    Apuesta. Ejecutivos defienden la operación al asegurar que fortalecerá la oferta y la producción audiovisual. FOTOS: ARCHIVO

La demanda advierte que la consolidación de grandes compañías podría afectar precios, contenidos y competencia en la industria del entretenimiento

Este viernes trascendió que un grupo de suscriptores de plataformas de streaming en Estados Unidos presentó una demanda federal para intentar bloquear la proyectada fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, una operación valuada en 110 mil millones de dólares.

Fue el medio Variety el que dio detalles sobre el proceso. Ahí, los demandantes aseguran que la unión empresarial derivaría en aumentos de precios, menos opciones de contenido y una reducción en la competencia dentro del mercado audiovisual.

La denuncia fue presentada en el condado de San José y en ella se solicita detener la operación con Warner Bros. Discovery. Además, plantea que Skydance Media se separe de Paramount Global, empresa que adquirió el año pasado.

HISTORIAL PARA DEMANDA

Según el recurso legal, las grandes compañías del sector ya no estarían apostando por competir mediante mejores producciones o innovación, sino por crecer a través de adquisiciones que eliminan rivales independientes y reducen las opciones para el público.

Reforma dio a conocer que la demanda también cita compras anteriores, como la de 21st Century Fox por The Walt Disney Company y la de MGM por Amazon, señalando que la industria atraviesa una creciente concentración corporativa.

“Estas adquisiciones demuestran que el sector avanza mediante sucesivas fusiones hacia un menor número de rivales independientes, precisamente el contexto de consolidación que aumenta la amenaza competitiva que supone la próxima fusión”, afirma la demanda.

Los argumentos de los suscriptores sostienen que una eventual integración con Warner Bros. Discovery podría reducir la producción cinematográfica, limitar estrenos en salas y ofrecer menos variedad de títulos para los espectadores.

LA RESPUESTA DE LA FUSIÓN

Los ejecutivos respondieron que la demanda “carece de fundamento” y defendieron que la combinación creará un competidor más sólido, con capacidad para respaldar al talento creativo y ofrecer más opciones a los consumidores.

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David Ellison, director ejecutivo de Skydance, ha prometido elevar la producción de películas y lanzar al menos 30 estrenos al año si la operación logra concretarse. (Con información de Reforma).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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