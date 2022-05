Dolly Parton junto a Eminem, Lionel Richie entran al Salón de la Fama del Rock

Por su parte, Parton recurrió a las redes sociales para “retirarme respetuosamente” del proceso , arguyendo que no quería restarle votos a los otros nominados , ya que ella no se había “ganado ese derecho”. En este sentido, a Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll le respondió diciendo que las boletas ya habían sido enviadas a los votantes para que decidieran si Parton era elegida. A lo que Parton comentó después que aceptaría en caso de ser incorporada.

Por su parte, Richie, un ex integrante The Commodores y que su ilustre carrera como solista incluye clásicos del pop como “Endless Love”, ″All Night Long” y “Hello” , expresó que ser elegido para el salón “ es un honor increíble ”. Agradeció a los votantes y a los fans en Instagram y agregó: “ ¡Felicidades a todos mis colegas incorporados de 2022! ”.

En tanto que A Tribe Called Quest, Rage Against the Machine, Dionne Warwick, Beck, Kate Bush, DEVO, Fela Kuti, MC5 y The New York Dolls están entre los artistas y grupos que no fueron incorporados.