‘Doménica Montero’ decepciona: critican su final y mensaje de falso empoderamiento

‘Doménica Montero’ decepciona: critican su final y mensaje de falso empoderamiento

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Israel García
por Israel García

Aunque logró audiencia, la telenovela fue cuestionada por su narrativa, personajes y el mensaje que deja al público

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/ 30 marzo 2026
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Con bombo y platillo fue presentada la telenovela ‘Doménica Montero’ en 2025. Fue anunciada como una de las apuestas fuertes de Televisa y, a 16 años de la última versión, prometía entretenimiento y un mensaje de empoderamiento femenino.

Y aunque parecía una gran historia para la televisión mexicana e hispana, terminó sin despegar, con personajes descafeinados, deslavados y tramas repetitivas que llevaban a lo mismo: el galán ‘Luis Fernando’ desconfiando y violentando emocionalmente a la protagonista ‘Doménica Montero’, dejándole el mote de “dueña” solo en el nombre y en los gritos, sin actuar como una patrona campirana que buscara controlar su entorno.

“Es una historia de amor y redención, una mujer que cae desde lo más alto, pero solo para descubrir que su verdadera fuerza viene de su capacidad de levantarse”, dijo en diciembre su productor, Carlos Bardasano, durante la presentación a prensa, discurso con el que prometía una versión digna del drama mexicano, pero actualizada.

¿QUÉ PASÓ CON ‘DOMÉNICA MONTERO’?

La francesa Angelique Boyer, de nueva cuenta, dio muestra de su habilidad actoral que la ha catalogado como la ‘Reina de las telenovelas’ contemporánea. Dramas como ‘Teresa’, ‘Alma de hierro’, ‘Abismo de pasión’ y ‘Lo que la vida me robó’ la posicionaron como sinónimo de éxito; sin embargo, en ‘Doménica Montero’ no fue tan fácil.

Si bien Televisa reportó una audiencia final de 11 millones de personas para el cierre de la telenovela de 50 episodios, desde la mitad de su transmisión era superada incluso por la historia de las 20:30 horas del mismo canal: ‘Hermanas, un amor compartido’.

“El personaje reconecta con sus raíces, de donde viene y, sin perder sus valores, vuelve a reconstruirse. Esa es su verdadera fortaleza: que las mujeres no son fuertes por lo que soportan, sino por la forma en que se levantan y mantienen esa bondad en su corazón”, dijo la protagonista.

Sin embargo, conforme avanzó la historia, ella no solo fue víctima del primer hombre con el que iba a casarse —quien la expuso a violencia mediática en redes sociales—, sino que su familia, e incluso empleados o colaboradores, formaron parte de esa tortura mental y emocional.

VIOLENCIA, SINÓNIMO DE VILLANÍA

De acuerdo con el INEGI, la violencia psicológica o verbal es el tipo de violencia más frecuente en las agresiones contra las mujeres, con un 46.4%.

Datos preliminares en México indican que el 51.6% de las mujeres han experimentado violencia psicológica en algún momento, con un aumento en la violencia familiar general (755 casos diarios), según reportes hasta octubre de 2025.

Mientras que en Coahuila, de acuerdo con lo publicado por esta casa editorial, al cierre de 2024 en el Centro de Empoderamiento y Justicia para la Mujer se registró el inicio de 4 mil 719 expedientes de mujeres que acudieron por primera vez a pedir apoyo a la institución.

De ese total, el 57.9% correspondió a casos en los que la mujer acudió ante la autoridad por violencia psicológica.

DE LA TELENOVELA A LA VIDA REAL

Y en el final esperado, donde debían lucirse los villanos, una vez más se demostró que basarse en los libretos originales, reducir los capítulos o quizá sumarse a esta denominada “era woke” quitó dramatismo y no dio más que un toque de realismo: la víctima se queda con su agresor.

El personaje del galán en todo momento dudaba de la protagonista, la ignoraba, la manipulaba desde su dolor y, como recompensa, no solo se quedó con la mujer joven, bella y millonaria, sino que también se rodearon de las personas que intrigaron en su contra: su empleado, su mejor amigo y hasta su medio hermano.

Por momentos, la telenovela parecía el vehículo para impulsar el talento de Greco Sendel; durante episodios completos, la historia giraba en torno a él, dejando de lado a una muy gris lista de antagonistas: Scarlett Gruber, Brandon Peniche, Diego Amozurrutia y Nuria Bages.

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Sí, la empresa celebra los 11 millones de audiencia en su día final, pero verdaderamente hay que cuestionarse el mensaje: ¿quedarse con el agresor? ‘Doménica Montero’ fue una telenovela agridulce para la audiencia; como lo dijo el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga, será un producto olvidable.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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