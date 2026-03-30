¡Pavimentando el camino! Lisa hará historia con residencia en Las Vegas como solista de K-pop

‘Baby, I’m a rockstar’ es lo que canta la estrella tailandesa Lisa en su sencillo como solista ‘Rockstar’, y parece que se trataba de una afirmación hacia el futuro, ya que este lunes confirmó que tendrá una residencia en Las Vegas titulada ‘Viva La Lisa’.

El escenario elegido para los conciertos de la actriz de ‘The White Lotus’ será el Coliseo del Caesars, uno de los recintos que han recibido a estrellas como Adele, Celine Dion, Elton John, Mariah Carey y Jennifer Lopez.

Son cuatro fechas las que conforman esta residencia: el 13 y 14 de noviembre, y el 27 y 28 de noviembre. Este paso en la carrera de la intérprete de ‘Money’ marca un hito para la industria del K-pop, ya que la rapera se posiciona como la primera figura de la escena asiática en asegurar un contrato de larga duración en los escenarios de Las Vegas.