¡Pavimentando el camino! Lisa hará historia con residencia en Las Vegas como solista de K-pop

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/ 30 marzo 2026
    ¡Pavimentando el camino! Lisa hará historia con residencia en Las Vegas como solista de K-pop
    Fiesta. La apuesta musical de Lisa está próxima a crecer con el lanzamiento de un nuevo material discográfico. FOTO: ESPECIAL
Israel García
por Israel García

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La estrella de Blackpink confirma cuatro conciertos en el Caesars Palace como parte de una nueva etapa en su carrera

‘Baby, I’m a rockstar’ es lo que canta la estrella tailandesa Lisa en su sencillo como solista ‘Rockstar’, y parece que se trataba de una afirmación hacia el futuro, ya que este lunes confirmó que tendrá una residencia en Las Vegas titulada ‘Viva La Lisa’.

El escenario elegido para los conciertos de la actriz de ‘The White Lotus’ será el Coliseo del Caesars, uno de los recintos que han recibido a estrellas como Adele, Celine Dion, Elton John, Mariah Carey y Jennifer Lopez.

Son cuatro fechas las que conforman esta residencia: el 13 y 14 de noviembre, y el 27 y 28 de noviembre. Este paso en la carrera de la intérprete de ‘Money’ marca un hito para la industria del K-pop, ya que la rapera se posiciona como la primera figura de la escena asiática en asegurar un contrato de larga duración en los escenarios de Las Vegas.

BOLETOS PARA LISA EN LAS VEGAS

La venta general arrancará el 23 de abril a través de Ticketmaster, con acceso vinculado directamente a las cuentas de los usuarios para las preventas.

Este nuevo proyecto llega tras una etapa especialmente activa para la artista, marcada por el lanzamiento de su álbum debut como solista, ‘Alter Ego’, en 2024, además de la gira mundial que realizó junto a Blackpink y el lanzamiento, el mes pasado, de ‘Deadline’.

https://vanguardia.com.mx/show/el-diablo-a-la-mexicana-meryl-streep-y-anne-hathaway-visitan-la-casa-azul-de-frida-kahlo-para-promocionar-pelicula-GM19735726

Según Reforma, se encuentra en desarrollo un documental dirigido por Sue Kim, que seguirá un año clave en su vida y en el de sus compañeras de Blackpink, centrado en sus proyectos individuales.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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