¡Pavimentando el camino! Lisa hará historia con residencia en Las Vegas como solista de K-pop
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La estrella de Blackpink confirma cuatro conciertos en el Caesars Palace como parte de una nueva etapa en su carrera
‘Baby, I’m a rockstar’ es lo que canta la estrella tailandesa Lisa en su sencillo como solista ‘Rockstar’, y parece que se trataba de una afirmación hacia el futuro, ya que este lunes confirmó que tendrá una residencia en Las Vegas titulada ‘Viva La Lisa’.
El escenario elegido para los conciertos de la actriz de ‘The White Lotus’ será el Coliseo del Caesars, uno de los recintos que han recibido a estrellas como Adele, Celine Dion, Elton John, Mariah Carey y Jennifer Lopez.
Son cuatro fechas las que conforman esta residencia: el 13 y 14 de noviembre, y el 27 y 28 de noviembre. Este paso en la carrera de la intérprete de ‘Money’ marca un hito para la industria del K-pop, ya que la rapera se posiciona como la primera figura de la escena asiática en asegurar un contrato de larga duración en los escenarios de Las Vegas.
BOLETOS PARA LISA EN LAS VEGAS
La venta general arrancará el 23 de abril a través de Ticketmaster, con acceso vinculado directamente a las cuentas de los usuarios para las preventas.
Este nuevo proyecto llega tras una etapa especialmente activa para la artista, marcada por el lanzamiento de su álbum debut como solista, ‘Alter Ego’, en 2024, además de la gira mundial que realizó junto a Blackpink y el lanzamiento, el mes pasado, de ‘Deadline’.
Según Reforma, se encuentra en desarrollo un documental dirigido por Sue Kim, que seguirá un año clave en su vida y en el de sus compañeras de Blackpink, centrado en sus proyectos individuales.