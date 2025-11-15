Drag queen Genn Taft denuncia accidente en Uber Moto que le puede dejar sin caminar bien

El creador de contenido y drag queen Genn Taft, reconocido en la escena artística de la Ciudad de México, dio a conocer que sufrió un accidente mientras viajaba en un servicio de Uber Moto, incidente que le provocó lesiones graves y consecuencias económicas significativas. A través de un hilo publicado en la red social X, relató que el conductor aparentemente se quedó dormido mientras circulaban sobre el Periférico, lo que derivó en un choque contra un muro de contención. Según su testimonio, el accidente ocurrió el 19 de septiembre, cuando decidió utilizar el servicio de moto para llegar con mayor rapidez a su lugar de trabajo. TE PUEDE INTERESAR: ¡Estuvo fuerte el cotorro! Asaltan oficinas de La Cotorrisa, en Naucalpan





DRAG QUEEN SUFRE ACCIDENTE QUE LE PROVOCA HERIDA EXPUESTA; CONDUCTOR SE APLICACIÓN SE QUEDARA DORMIDO Taft explicó que el viaje transcurría con normalidad hasta que, en plena ruta, el conductor perdió el control del vehículo. “El conductor prácticamente se quedó dormido mientras conducía sobre el periférico y me estrelló contra un muro de contención de concreto mientras aún seguía en movimiento. Mi rodilla tuvo una fractura expuesta y quedó hecha pedacitos”, escribió. Tras el impacto, señaló que logró bajarse de la motocicleta, mientras que el conductor permaneció en el vehículo y posteriormente huyó del lugar. Indicó además que su perfil en la aplicación fue suspendido después del incidente.

GENN TAFT ESPERÓ CASI UNA HORA POR AMBULANCIA; LE RECONSTRUYEN RODILLA Taft afirmó que la ayuda de emergencias tardó en llegar y que, después de 50 minutos en la vía pública, fue trasladada por una ambulancia privada a la Cruz Roja, donde recibió una cirugía de emergencia. Detalló que salió del quirófano “con 3 clavos y un alambre para unir los pedazos de la rótula”, además de múltiples puntos de sutura. En su mensaje, señaló que el proceso de recuperación será prolongado y que actualmente depende de terceros para cubrir necesidades básicas, lo que ha afectado su capacidad laboral y económica. “He estado y seguiré en cama un buen rato. Dependo completamente de ayuda para absolutamente todo... mi vida prácticamente se detuvo por completo”, escribió. La drag queen explicó que no cuenta con seguro de gastos médicos y que, aunque logró cubrir los costos iniciales de hospitalización, debe reembolsar ese dinero. Indicó que la aseguradora vinculada al servicio está dispuesta a revisar los gastos efectuados, pero hasta el momento no se ha concretado ningún reembolso.