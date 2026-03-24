‘El Desaire’ cruza fronteras: llega a festival de cine en Nueva York

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/ 24 marzo 2026
    ‘El Desaire’ cruza fronteras: llega a festival de cine en Nueva York
    Camino. La película dirigida por Gabriel Ramos sigue posicionándose en el circuito de festivales internacionales. FOTO: OMAR SAUCEDO

La historia dirigida por Gabriel Ramos y protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso continúa su paso por festivales internacionales

Un nuevo reto y logro tendrá la película saltillense ‘El Desaire’, ya que fue elegida para formar parte del The North Film Festival, que se celebrará el próximo junio en Nueva York.

“Es un gran logro que la película esté siendo reconocida en Estados Unidos, primero en Arizona, después en Houston y ahora en Nueva York”, dijo Ramos al compartir la noticia con VMÁS.

La noticia también fue dada a conocer por el cineasta a través de sus redes sociales, donde celebró junto al elenco esta selección.

UN CAMINO DE TRIUNFOS

Apenas esta semana se celebró que la película, escrita por Elena Barbosa, Alba Garza y el propio Ramos, conquistó la Muestra Intergaláctica, donde resultó ganadora y fue proyectada ante el público.

https://vanguardia.com.mx/show/en-efecto-es-cine-diputados-aprueban-nueva-ley-de-cine-en-mexico-DG19684340

Hasta el momento, destaca por premios como el obtenido en el Global Visionaries Film Festival, en Singapur, donde ganó a Mejor Película; así como en España, dentro del Love and Hope International Film Festival, donde fue galardonada como Mejor Película y Mejor Actriz, además de recibir nominaciones en seis categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Fotografía y Mejor Música Original, entre otras.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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