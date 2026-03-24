‘El Desaire’ cruza fronteras: llega a festival de cine en Nueva York

Un nuevo reto y logro tendrá la película saltillense ‘El Desaire’, ya que fue elegida para formar parte del The North Film Festival, que se celebrará el próximo junio en Nueva York.

“Es un gran logro que la película esté siendo reconocida en Estados Unidos, primero en Arizona, después en Houston y ahora en Nueva York”, dijo Ramos al compartir la noticia con VMÁS.

La noticia también fue dada a conocer por el cineasta a través de sus redes sociales, donde celebró junto al elenco esta selección.