El legado de Carmen Salinas se defiende: Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar a los tribunales por daño moral

El mundo del espectáculo en México vuelve a estar en el ojo del huracán, y esta vez toca las fibras más sensibles del recuerdo de una de las figuras más queridas de la televisión. La familia de Carmen Salinas ha decidido poner un alto definitivo a los rumores y ha presentado una demanda formal por daño moral contra la activista y comunicadora Saskia Niño de Rivera, así como contra Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar. La disputa legal ya está en marcha en un juzgado civil de la Ciudad de México y promete escalar de nivel, pues la defensa de los Salinas ya advirtió que el siguiente paso podría ser una denuncia en el ámbito penal.

¿Qué desató la furia de la familia Salinas? Todo el conflicto comenzó a raíz de un episodio de Penitencia, el conocido podcast conducido por Saskia Niño de Rivera, un espacio famoso por entrevistar a personas privadas de su libertad. En una de las emisiones, un recluso apodado ‘El Beto’ mencionó de forma directa a Carmen Salinas y a otras celebridades, vinculándolas con supuestos rituales ilícitos. La polémica no se quedó ahí. Emiliano Aguilar encendió aún más las alarmas de la familia al publicar comentarios en redes sociales donde respaldaba y daba fuerza a los dichos del recluso. Para la dinastía Salinas, esto no solo fue una falta de respeto, sino una campaña de desinformación que afecta directamente la memoria y la imagen pública de la fallecida actriz.

Las exigencias son claras: disculpa y reparación Gerardo Rincón, abogado de la familia, confirmó ante los medios que la demanda no va dirigida únicamente a Saskia como rostro del programa, sino también contra el equipo de producción, camarógrafos y responsables del canal que permitieron la difusión del material. María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, dejó claro que no acepta las disculpas a medias que Niño de Rivera ha intentado externar. “Es obvio que tiene que checar lo que va a mandar a su programa”, señaló contundente, argumentando que lo que buscan es una verdadera limpieza del nombre de su madre. Entre las peticiones principales que la familia ha puesto sobre la mesa del juez se encuentran: - Una indemnización económica por el daño moral causado. - Una disculpa pública con el mismo alcance y en las mismas plataformas donde se transmitió el podcast. - La eliminación total y definitiva del video y los comentarios ofensivos de la red. - El compromiso firmado de no volver a repetir este tipo de conductas. - El pago de todos los gastos legales del juicio.

¿Qué sigue en este proceso judicial? Aunque en un principio Saskia Niño de Rivera mostró cierto escepticismo sobre la procedencia o el peso legal de esta demanda, las autoridades ya le han dado entrada al caso. El siguiente paso es inminente: tanto Saskia como Emiliano Aguilar tendrán que presentarse ante Jonathan Morelos Maldonado, titular del Juzgado 61 de lo Civil en la Ciudad de México. Ambos creadores digitales serán citados de forma oficial para rendir su declaración y responder por los señalamientos que hoy los tienen en la mira de la justicia mexicana.

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