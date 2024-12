El regreso inesperado del 2024: 3BallMTY sorprende en Boiler Room (VIDEO)

Su lugar en la historia de la música lo ganaron en 2011 con Inténtalo, primer sencillo y el nombre del disco en el que colaboraron El Bebeto (sí, el norteño de Lo Legal), Horacio Palencia (El Cantautor Romántico) y América Sierra (en Intentalo, Besos al Aire y El Amor Manda). Esta gracia, además de premios Billboard y temas en novelas, les dio un Latin Grammy en el 2012. Después tuvieron colaboraciones con Belinda, Becky G y hasta con Paris Hilton (Pickle- Remix, 2021), pero a la fecha no se sabía mucho de ellos y sus redes sociales no muestran eventos próximos.

¿EL SET LIST?

¿Te acuerdas de Davide Sonar? ¡El de Disco Hypno!, imagina que te lo encuentras pisteando con Rosalía y Safri Duo. Aquí no hay sutilezas, es el after de la posada de un antro gay al que te invitaron tus hermanas trans, en un taller mecánico; ahí no hay clientes, solo amigos presentes, pasados y futuros; es el lugar donde las cariñosas y gogos sacan los prohibidos, los que invaluables; donde los chacales liberan la pluma; donde los primos bailan de cartoncito las electrónicas. Aquí no hay popper con el meñique levantado: pura de guayaba, caguama y panteonera; aquí la pista la iluminan los estrobos de los chevys tuneados y la bosé retumba desde la Italika. Es de esas fiestas que nada más los ‘marinela’ pueden agüitar: una fiesta que hace sonreír a Juanga y Jenny.

Aunque no hay una lista completa de las canciones mezcladas, DJ Otto publicó que incluyó canciones como Dance With The Devil, Intentalo, Satisfacción, La Mamá de la mamá, además de In Da Getto.