El teatro de luto: muere el actor Mario Cid, padre de la actriz Mara Escalante
Compartieron escena en el programa de comedia Muero por Marilú, marcando la última aparición en pantalla del primer actor
El primer actor Mario Chávez García Cid, mejor conocido como Mario Cid, falleció el pasado 11 de enero a los 93 años, de acuerdo con reportes de medios locales de Tampico, Tamaulipas, estado del que era originario. El reconocido histrión era padre de la actriz y productora Mara Escalante.
Mario Cid dejó una huella profunda en el teatro, el cine y la televisión mexicana, destacando por su versatilidad y compromiso con el arte escénico, cualidades que demostró a lo largo de décadas tanto en puestas en escena como en producciones cinematográficas y televisivas.
LEGADO LLENO DE ÉXITOS
A lo largo de su carrera formó parte de diversas compañías teatrales y participó en montajes emblemáticos como El correo del zar, Ben-Hur y El jorobado, consolidándose como un actor de carácter dentro de la escena nacional.
Además, incursionó como guionista en cintas como El vuelo de la muerte (1991), El Judas en la frontera (1989) y Esta y la otra con un solo boleto (1983), aportando su visión creativa al cine mexicano.
Nacido el 27 de junio de 1932 en Tampico, Mario Cid inició su carrera actoral en 1956 con la película El águila negra contra los enmascarados de la muerte, donde compartió créditos con figuras como Fernando Casanova y Martha Valdés.
En el ámbito personal, estuvo casado con Margarita Escalante Suárez, con quien procreó a su hija Mara Escalante. A lo largo de su trayectoria participó en más de 150 producciones, destacando su presencia en cintas del Cine de Oro Mexicano como Al compás del rock and roll (1957) y Locos peligrosos (1957), según información de la revista TVyNovelas.
Padre e hija compartieron escenario en distintos proyectos, entre ellos la telenovela Muero por Marilú, donde Mario Cid apareció en el episodio El Cordero de Dios se nos hizo barbacoa, marcando su última aparición en pantalla. (Con información de El Universal)