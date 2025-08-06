Él ya ganó: Demuestra Denisse Guerrero simpatía a Aldo de Nigris por interpretación de ‘Rosa Pastel’ en LCDLF

/ 6 agosto 2025
    Él ya ganó: Demuestra Denisse Guerrero simpatía a Aldo de Nigris por interpretación de ‘Rosa Pastel’ en LCDLF
    El momento musical convirtió a Aldo en tendencia en TikTok y X, donde los fans celebraron su espontaneidad. FOTO: VANGUARDIA

Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, reaccionó al video con un mensaje que desató emoción entre los fans: “¡Esa me la sé!”. Usuarios en redes ahora piden que la cantante lo visite en el reality

Aldo Tamez de Nigris, participante de La Casa de los Famosos México 2025, protagonizó un momento inesperado que rápidamente se volvió viral: durante una de las fiestas del reality, el regiomontano interpretó con entusiasmo el tema “Rosa Pastel”, de la banda Belanova. Su espontaneidad, acompañada de un paso de baile peculiar, desató cientos de reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron ediciones y memes celebrando la escena.

Lo que elevó aún más la emoción del público fue la reacción directa de Denisse Guerrero, vocalista de Belanova y rostro emblemático del electropop mexicano. La cantante comentó en uno de los reels compartidos en redes: “¡Esa me la sé!”, dejando claro que no solo conoce el fragmento interpretado, sino que está al tanto de Aldo y su gusto por la canción.

La respuesta fue ampliamente celebrada por los fans del reality, quienes ahora sueñan con una visita sorpresa de Denisse a la casa para cantarle en vivo al influencer.

Usuarios en X (antes Twitter) y TikTok no tardaron en convertir la escena en tendencia. Algunos incluso etiquetaron a la cantante pidiéndole que acuda como invitada al programa, como ha sucedido con otros artistas en ediciones pasadas. “Denisse, quien canta ‘Rosa pastel’, comentó en el reel de Aldo, él estaría feliz”, publicó la usuaria @bblueyeee, quien compartió una captura de pantalla del comentario original.

Este gesto por parte de Denisse Guerrero ha reforzado la conexión emocional que muchos espectadores sienten con el programa y con Aldo, cuya interpretación fue percibida como sincera y entrañable. Además, el momento ha contribuido a revivir el interés por “Rosa Pastel”, tema que forma parte del álbum Dulce Beat (2005) y que se ha convertido en un himno nostálgico para una generación.

Aldo Tamez de Nigris, de 26 años, es influencer y exjugador juvenil de Rayados de Monterrey. Aunque su apellido lo vincula a figuras conocidas como Poncho y Aldo de Nigris, ha trazado su propio camino en redes sociales como creador de contenido fitness y de estilo de vida. Su ingreso al reality, coincidiendo con su cumpleaños el pasado 27 de julio, lo convirtió en uno de los participantes más comentados desde su llegada.

Dentro de la casa, su sentido del humor, su cercanía con compañeros como Abelito, y ahora su inesperada conexión con Denisse Guerrero, han potenciado su popularidad. En menos de una semana, pasó de ser un nuevo ingreso a una de las figuras centrales del programa.

La producción de La Casa de los Famosos México suele sorprender a sus habitantes con visitas musicales. Por ello, la expectativa de que Denisse Guerrero pueda aparecer para interpretar “Rosa Pastel” en vivo no parece descabellada. De concretarse, el encuentro cerraría un ciclo viral que nació de un gesto espontáneo y terminó en una reacción icónica.

