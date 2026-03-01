Se coronan Rosalía, Rosé y Olivia Dean en los Brit Awards 2026

Una vez más se contrastó la decisión del público y los jueces británicos con la de los votantes de los Grammy, ya que este sábado se llevó a cabo la ceremonia de los Brit Awards, que realizó su tradicional evento y donde las grandes ganadoras de la noche fueron las cantantes Olivia Dean, Rosalía y Rosé. Además, algunos de los momentos musicales más destacados fueron encabezados por Harry Styles, Dua Lipa y Raye, quienes pusieron a bailar a los asistentes en el Co-op Live Arena de Manchester, siendo esta la primera vez que la ceremonia se realiza fuera de Londres. La cantante Olivia Dean, quien hace unas semanas se coronó como Mejor Artista Nuevo en los Grammy, esta vez fue la más premiada al ganar cuatro de las estatuillas en las que estaba nominada.

LA CORONA Y GANADORAS Dean obtuvo los galardones a Artista Británica del Año y Álbum del Año por su producción ‘The Art of Loving’. Además, también fue reconocida como Mejor Artista Pop y ganó Canción del Año con el tema ‘Rein Me In’, interpretado junto a Sam Fender. “Sólo quiero agradecer por esta canción y por permitirme estar en ella”, le dijo a Sam frente a la cámara al momento de recibir la presea, mientras una ola de vitoreos y aplausos inundaba el recinto para celebrarla.

También Rosé, integrante de BLACKPINK, destacó en el escenario cuando subió a recoger su premio a Mejor Canción Internacional, ganado por ‘APT’, producto del dueto con Bruno Mars. De hecho, en su discurso agradeció a él y a sus fans por el apoyo. “Es un honor haber recibido este premio, así que gracias. Hay muchas personas a las que quisiera agradecer; a Bruno, gracias por todo, por ser el mejor mentor y el mejor amigo. Gracias a mi familia de Atlantic por permitírmelo, y quiero agradecer a BLACKPINK: Jennie, Jisoo y Lisa, las amo mucho. Gracias por inspirarme”, dijo la cantante surcoreana. La española Rosalía tomó el escenario de la arena para interpretar su sencillo ‘Berghain’, luego de recibir el premio a Mejor Artista Internacional e inundar el recinto con su estilo.

REGRESO TRIUNFAL Harry Styles se llevó los aplausos durante su presentación en los Brit Awards 2026, donde cantó su nuevo tema “Aperture”, la única canción publicada hasta ahora de su próximo álbum “Kiss All the Time. Disco”, el cual verá la luz el 6 de marzo. Aunque Styles no fue nominado en esta edición, no podía faltar tras su esperado regreso a la gala de los premios británicos más importantes de la música.