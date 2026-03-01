Se coronan Rosalía, Rosé y Olivia Dean en los Brit Awards 2026

Se coronan Rosalía, Rosé y Olivia Dean en los Brit Awards 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

Mientras la española se alzó como Mejor Artista Internacional, la integrante de BLACKPINK ganó con su canción ‘APT’ como Mejor Canción Internacional

Show
/ 1 marzo 2026
COMPARTIR

Una vez más se contrastó la decisión del público y los jueces británicos con la de los votantes de los Grammy, ya que este sábado se llevó a cabo la ceremonia de los Brit Awards, que realizó su tradicional evento y donde las grandes ganadoras de la noche fueron las cantantes Olivia Dean, Rosalía y Rosé.

Además, algunos de los momentos musicales más destacados fueron encabezados por Harry Styles, Dua Lipa y Raye, quienes pusieron a bailar a los asistentes en el Co-op Live Arena de Manchester, siendo esta la primera vez que la ceremonia se realiza fuera de Londres.

La cantante Olivia Dean, quien hace unas semanas se coronó como Mejor Artista Nuevo en los Grammy, esta vez fue la más premiada al ganar cuatro de las estatuillas en las que estaba nominada.

LA CORONA Y GANADORAS

Dean obtuvo los galardones a Artista Británica del Año y Álbum del Año por su producción ‘The Art of Loving’. Además, también fue reconocida como Mejor Artista Pop y ganó Canción del Año con el tema ‘Rein Me In’, interpretado junto a Sam Fender.

“Sólo quiero agradecer por esta canción y por permitirme estar en ella”, le dijo a Sam frente a la cámara al momento de recibir la presea, mientras una ola de vitoreos y aplausos inundaba el recinto para celebrarla.

También Rosé, integrante de BLACKPINK, destacó en el escenario cuando subió a recoger su premio a Mejor Canción Internacional, ganado por ‘APT’, producto del dueto con Bruno Mars. De hecho, en su discurso agradeció a él y a sus fans por el apoyo.

“Es un honor haber recibido este premio, así que gracias. Hay muchas personas a las que quisiera agradecer; a Bruno, gracias por todo, por ser el mejor mentor y el mejor amigo. Gracias a mi familia de Atlantic por permitírmelo, y quiero agradecer a BLACKPINK: Jennie, Jisoo y Lisa, las amo mucho. Gracias por inspirarme”, dijo la cantante surcoreana.

La española Rosalía tomó el escenario de la arena para interpretar su sencillo ‘Berghain’, luego de recibir el premio a Mejor Artista Internacional e inundar el recinto con su estilo.

REGRESO TRIUNFAL

Harry Styles se llevó los aplausos durante su presentación en los Brit Awards 2026, donde cantó su nuevo tema “Aperture”, la única canción publicada hasta ahora de su próximo álbum “Kiss All the Time. Disco”, el cual verá la luz el 6 de marzo.

Aunque Styles no fue nominado en esta edición, no podía faltar tras su esperado regreso a la gala de los premios británicos más importantes de la música.

TE PUEDE INTERESAR: Bruno Mars rinde homenaje a México en el romántico video de ‘Risk It All’

El cantante desplegó a un gran número de bailarines que hicieron lucir a un Harry enérgico, con una divertida coreografía que está generando muy buenos comentarios en redes sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Espectáculos
Música
Premiaciones
Localizaciones
Manchester
Personajes
Rosalía
Rosé
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”.

Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado.

Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG