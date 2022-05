Ellen DeGeneres se despide con lágrimas de su programa tras 19 años al aire

Y si bien el final de “ The Ellen DeGeneres Show ” estuvo ensombrecido por las acusaciones que circularon en 2021 por conductas laborales tóxicas y racistas, que contradecían su política pública de “ser amable”, lo cierto es que la conductora tuvo millones de seguidores hasta el final.

Ícono del movimiento LGBT+ y protagonista de la televisión estadounidense, Ellen DeGeneres c erró su programa de entrevistas en NBC este jueves 26 de mayo , después de tres mil emisiones por las que circularon personalidades centrales de Hollywood , pero también de la vida sociocultural norteamericana. A su estudio asistieron desde Barack y Michelle Obama hasta las Kardashian .

“Comenzaste este programa el año después de que yo naciera. El show estaba en mi casa constantemente. Todos los días. Entraba a la cocina y mi mamá te estaba observando”, expresó la intérprete de “Bad guy”.

La gran amiga de Ellen, Pink, fue la última invitada e intérprete musical. Además de cantar “What About Us”, también le regaló a la entrevistadora algunas cosas que la ayudarán a llenar todo el tiempo libre que tendrá ahora: un recipiente con masa madre casera, agujas e hilos para de tejer y binoculares para observar las aves.

“Quería ser cantante porque quería crecer y cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor. Tú lo has hecho de muchas maneras. Tal vez ayudes a la gente a encontrar su dolor, pero también la ayudas a encontrar su alegría”, expresó la intérprete.