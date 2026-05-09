‘Enoja’ a Samuel García que tendrá niña
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El gobernador de Nuevo León relató durante un festejo por el Día de las Madres los cambios que realizó en su estilo de vida con la esperanza de tener un niño; sin embargo, confirmó que será padre de otra niña
En un video que circula en redes sociales, grabado durante el festejo del Día de las Madres, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, relató a manera de stand up cómo cambió sus hábitos de vida con la finalidad de tener un hijo varón, algo que no sucedió en este tercer embarazo de su esposa, Mariana Rodríguez.
“Acabo de ir a clausurar a un doctor charlatán”, comenzó relatando el político regio durante el festejo.
Continuó, en tono bromista, mostrando “su molestia” por no poder concretar el deseo de tener un hijo varón. “(Le dije) quiero niño. Fácil: deja de tomar un año. Bajé 15 kilos, Félix, me porté bien, me dormía a las 9 de la noche, le hacía de desayunar todos los días a Mariel, gimnasio, meditación, paz mental”, recordó el político de Movimiento Ciudadano, mientras el público escuchaba atento la anécdota.
El mandatario neoleonés continuó relatando la “inversión” que realizó para cumplir su sueño de convertirse en papá de un niño. “Y el jueves se revienta el globo... rosa. Y dije: ‘pásame las Tecate’, un año y medio esperando, pero muy contento”, dijo mientras las risas y carcajadas sonaban en el lugar.
Mientras su esposa, Mariana Rodríguez, estaba en el escenario escuchando la historia, sonreía y se mostraba atenta al relato de su esposo.
“Agradezco a Dios todas las bendiciones que me han llegado, bendito entre las mujeres, dicen por ahí”, dijo mientras se desarrollaba el evento.
LOGRO EN FAMILIA
El pasado jueves, Samuel, junto a Mariana, reveló que esperan una niña, quien será su tercera hija junto a Mariel e Isabel, y la cual llegaría a sus vidas antes de concluir este año.
Fue a través de un video en sus redes sociales que el gobernador emanado de Movimiento Ciudadano y la excandidata al municipio de Monterrey compartieron la noticia de que su familia creció.