Entre ‘Carrie’ y ‘Viernes 13’

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    Entre ‘Carrie’ y ‘Viernes 13’

Las nuevas versiones de ‘Carrie’ y ‘Viernes 13’ exploran el lado más oscuro de sus personajes y recuperan dos historias emblemáticas del cine de terror

En vísperas de Halloween, las plataformas de streaming consideraron propicio estrenar series basadas en clásicos del cine de terror de las décadas de los 70 y 80, producciones que han dado mucho de qué hablar... para bien.

El primero de estos estrenos tuvo lugar el pasado jueves 7 de octubre en Prime Video y se trata de ‘Carrie’, el clásico nominado al Oscar del maestro Brian De Palma. A vísperas del 50 aniversario de su estreno, que se cumplirá el próximo 3 de noviembre, la nueva adaptación recibió luz verde del autor de la historia original, el no menos famoso escritor Stephen King. El encargado de llevarla a la pantalla es Mike Flanagan, cineasta que ofreció a Netflix algunas de las mejores series del género de terror durante su acuerdo exclusivo con la plataforma, vigente de 2018 a 2022. Entre sus éxitos destacan ‘La maldición de Hill House’ (2018) y ‘Misa de medianoche’ (2022). Ahora, ‘Carrie’ representa su primera entrega para Amazon Studios.

Y vaya que sorprendió. A raíz de la tragedia ocurrida días antes en la secundaria del ejido La Unión, Coahuila, la adaptación de Flanagan resulta todavía más aterradora que el clásico cinematográfico de hace casi cinco décadas. Esto se debe a que no solo refleja las conductas que grupos como los incel promueven a través de las redes sociales, en contextos familiares disfuncionales, sino que también explora la psicología de la mayoría de los personajes que rodean a las dos protagonistas principales: Carrie, interpretada por una sorprendente joven actriz llamada Summer H. Howell, y su madre, Margaret (Samantha Sloyan).

El segundo estreno llegó el pasado viernes 16 a Universal+ con ‘Crystal Lake’, una producción del prestigioso estudio de cine independiente A24. Se trata de una precuela del clásico del cine de terror ‘Viernes 13’ (1980), cuya protagonista es Pamela (Linda Cardellini, de la serie ganadora del Emmy ‘DTF’), madre del niño que posteriormente se convierte en el asesino en serie de la saga, Jason Voorhees. Además de presenciar el ahogamiento de su hijo, hecho que desencadena su venganza contra los encargados del campamento donde ocurrió la tragedia, la historia revela un pasado relacionado tanto con la deformidad física del niño como con el desequilibrio emocional de Pamela.

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Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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