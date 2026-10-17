Recomendación de cine en casa: ‘Moscas’

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    Recomendación de cine en casa: ‘Moscas’
    Personaje. Teresa Sánchez protagoniza la película de Fernando Eimbcke, una historia que encuentra en la rutina y el aislamiento una oportunidad para hablar de las conexiones humanas. FOTO: INTERNET

Fernando Eimbcke vuelve a explorar la intimidad de la Ciudad de México a través de una historia sobre la soledad, las pérdidas emocionales y los vínculos que surgen cuando menos se esperan

Olga, interpretada por Teresa Sánchez, vive sola en un enorme complejo multifamiliar de la Ciudad de México, donde lleva una rutina estricta, ordenada y profundamente aislada tras una dolorosa pérdida emocional. Debido a sus apuros económicos, se ve obligada a alquilar una de las habitaciones de su departamento a un hombre y a su hijo de nueve años, Cristian.

Durante más de veinte años, el reconocido cineasta Fernando Eimbcke ha sabido retratar la intimidad de una ciudad que parece cambiar día con día. Esta metrópoli mexicana, además de albergar a más de diez millones de personas, representa para Eimbcke una oportunidad para explorar historias que parecen desconocidas. En ‘Temporada de patos’, un par de niños conviven en un edificio ubicado en las inmediaciones de Tlatelolco. Al hacer énfasis en sus personajes, Fernando busca recalcar que, más allá de la inocencia, siempre hay esperanza de un buen porvenir. Esta geografía doméstica, retratada en la cinta de 2004, también se ve reflejada en su nueva película, ‘Moscas’.

Un título como este no puede sino aludir a aquellas cosas que nos molestan momentáneamente con su presencia, pero que inevitablemente terminan pasando o con las que, pese a las molestias que ocasionan, aprendemos a lidiar. Los personajes, como Olga, parecen convivir con un par de moscas que le complican la vida y perturban la rutina a la que está acostumbrada. Sin embargo, la historia termina demostrando que, con el paso del tiempo, todo acaba pasando de una forma u otra.

Fernando Eimbcke, fiel a su estilo autoral, les recuerda a sus espectadores que los vacíos emocionales y el encierro también pueden convertirse en una oportunidad para conectar con personas que están más cerca de lo que parece. De esta manera, consolida nuevamente su obra como una pieza esencial del cine mexicano contemporáneo, caracterizada por su profunda honestidad.

Octogenarios, ‘Aquel’ y ‘Timbiriche’

Director: Fernando Eimbcke

Año: 2026

Duración: 101 minutos

¿Dónde?: MUBI

Calificación: 87/100

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Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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