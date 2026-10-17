Recomendación de cine en casa: ‘Moscas’

Olga, interpretada por Teresa Sánchez, vive sola en un enorme complejo multifamiliar de la Ciudad de México, donde lleva una rutina estricta, ordenada y profundamente aislada tras una dolorosa pérdida emocional. Debido a sus apuros económicos, se ve obligada a alquilar una de las habitaciones de su departamento a un hombre y a su hijo de nueve años, Cristian.

Durante más de veinte años, el reconocido cineasta Fernando Eimbcke ha sabido retratar la intimidad de una ciudad que parece cambiar día con día. Esta metrópoli mexicana, además de albergar a más de diez millones de personas, representa para Eimbcke una oportunidad para explorar historias que parecen desconocidas. En ‘Temporada de patos’, un par de niños conviven en un edificio ubicado en las inmediaciones de Tlatelolco. Al hacer énfasis en sus personajes, Fernando busca recalcar que, más allá de la inocencia, siempre hay esperanza de un buen porvenir. Esta geografía doméstica, retratada en la cinta de 2004, también se ve reflejada en su nueva película, ‘Moscas’.