Entre el luto y ‘Cuando fui bonita’

Septiembre terminó con una tríada de fallecimientos de talentos del cine, el teatro y la televisión y, aunque varios sitios incluyeron entre estos tres a Jorge Kahwagi, nada tenía que hacer en esa lista.

La primera de la lista fue la primera actriz Concepción Márquez, fallecida el lunes 28, a los 84 años de edad. Aunque dedicó la mayor parte de su vida al teatro, hacia finales del siglo XX debutó en las telenovelas para TV Azteca con el refrito para esa televisora de ‘Amor en silencio’, titulado ‘Háblame de amor’ (1999), a los 57 años de edad. A partir de entonces, combinó su trabajo en la pantalla chica con melodramas como ‘Agua y aceite’ (2002), con Christian Bach y Humberto Zurita, o telenovelas juveniles como ‘Enamórate’ (2003) y ‘Soñarás’ (2004), protagonizadas por Yahir, así como con trabajos en la pantalla grande, siendo nominada al Ariel por ‘Cría cuervos’ (2013).

El martes 29, quien pasó a mejor vida, a los 79 años de edad, fue el primer actor de origen cubano Otto Sirgo, quien, a diferencia de Concepción, combinó su trabajo en teatro, cine y televisión desde muy joven. Su primera participación en telenovelas fue como parte del elenco del clásico ‘La cruz de Marisa Cruces’ (1970), al lado de primeras actrices como Amparo Rivelles y Carmen Montejo, y una de sus últimas fue ‘Eternamente amándonos’ (2023), al lado de Diana Bracho.

El miércoles 30 dejó de existir el actor de origen italiano Pepino Mazzullo, a los 100 años de edad, conocido tanto en la televisión en inglés como en español por dar voz a ‘Topo Gigio’.

Para cerrar con notas más agradables, el mismo lunes 28 se estrenó por Canal 5, para retransmitirse al día siguiente por ViX, la serie juvenil de 20 capítulos ‘Cuando fui bonita’, refrito del serial del mismo título de manufactura surcoreana que el productor Pedro Ortiz de Pinedo supo adaptar muy bien, teniendo como protagonistas a Daniel Gama (‘Hermanas: Un amor compartido’) y Geraldine Galván (‘Hijas de la luna’; ‘Vuelve a mí’).

La historia, aunque le debe mucho a ‘Betty la fea’, tiene su identidad compartida de ‘kdramas’, con protagonistas de clásicos de telenovelas y folletines mexicanos, desde ‘Gutierritos’ hasta ‘Rarotonga’. ¡Muchas felicidades!