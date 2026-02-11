Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 11 febrero 2026
    Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer
    Batalla. El actor hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal un año después de recibir la noticia. FOTO: EFE

La estrella de Dawson’s Creek fue diagnosticada con cáncer colorrectal en 2023 y decidió hacer público su padecimiento un año después

El actor estadounidense James Van Der Beek falleció este miércoles a los 48 años, tras una batalla contra el cáncer colorrectal, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, informó su esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de su cuenta de Instagram.

Van Der Beek alcanzó fama internacional al interpretar al sensible e inseguro ‘Dawson Leery’ en la serie juvenil ‘Dawson’s Creek’, papel que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión a finales de los años noventa.

¿CÓMO MURIÓ JAMES VAN DER BEEK?

Desde que hizo público su diagnóstico, el actor utilizó su plataforma para crear conciencia sobre el cáncer colorrectal y compartió detalles sobre su proceso, incluyendo los desafíos físicos, emocionales y económicos que enfrentó durante el tratamiento.

Una de sus últimas entrevistas públicas fue en diciembre pasado con la cadena NBC, donde habló por primera vez sobre su participación virtual en el reencuentro de Dawson’s Creek, proyecto que lo catapultó a la fama.

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán”, agregó su esposa en la publicación donde confirmó el fallecimiento.

Aunque inicialmente había anunciado su participación en el reencuentro del elenco original, el deterioro de su salud le impidió asistir presencialmente al evento que celebraba el legado de la producción que marcó un antes y un después en su carrera.

UN LEGADO LLENO DE NOSTALGIA

Nacido en Connecticut, Van Der Beek inició su carrera artística en el teatro Off-Broadway cuando aún cursaba la preparatoria.

Su gran oportunidad llegó en 1997, al ser elegido para interpretar a Dawson Leery en Dawson’s Creek, serie creada por Kevin Williamson y basada parcialmente en sus experiencias juveniles. La producción se emitió de 1998 a 2003 y se convirtió en un fenómeno cultural.

TE PUEDE INTERESAR: Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Algunas veces, Van Der Beek batallaba para quitarse la sombra de la serie, pero con el tiempo se inclinó por parodiarse a sí mismo, como en videos de Funny Or Die y en el videoclip de “Blow” de Kesha, que incluía su batalla con pistolas láser contra la estrella pop en un club nocturno y unicornios muertos.

Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de ‘Walker’ y en la película de Tubi ‘Sidelined: The QB and Me’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Luto
Series de TV

Localizaciones


Estados Unidos

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El que parte y reparte

El que parte y reparte
true

Baja Sheinbaum homicidios y desapariciones: Ya sólo falta que la gente se lo crea
Mientras México restringe la compra legal a través de un modelo centralizado y militarizado, la disponibilidad en Estados Unidos mantiene un flujo constante.

Sedena: casi 80% de las armas incautadas desde 2024 provienen de Estados Unidos
El cantautor hispanofrancés retoma su gira latinoamericana, generando expectativa de una posible presentación en el Zócalo capitalino o en festivales importantes.

Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa
Marzo de 2026 será un mes clave para miles de personas que mantienen registros negativos en el Buró de Crédito. De acuerdo con las reglas de esta Sociedad de Información Crediticia, ciertos adeudos pueden eliminarse del historial dependiendo del monto en UDIS.

Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?
La Secretaría de Bienestar abrió el registro 2026 para la Pensión de Adultos Mayores. Te contamos cuándo, cómo y dónde puedes inscribirte si ya cumpliste 65 años, así como los requisitos oficiales.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo alcanzó un nuevo nivel durante la presentación de Ring Royale, el evento de box entre celebridades que se celebrará en la Arena Monterrey.

Hay tiro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo... Ring Royale logró la ‘pelea del siglo’ (video)
El equipo trabajó aspectos defensivos y ofensivos durante su práctica en Torreón.

Algodoneras de Unión Laguna retoman gira con visita clave a Bravas de León: fecha, hora y dónde ver