Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer

El actor estadounidense James Van Der Beek falleció este miércoles a los 48 años, tras una batalla contra el cáncer colorrectal, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023. “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, informó su esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de su cuenta de Instagram. Van Der Beek alcanzó fama internacional al interpretar al sensible e inseguro ‘Dawson Leery’ en la serie juvenil ‘Dawson’s Creek’, papel que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión a finales de los años noventa.

¿CÓMO MURIÓ JAMES VAN DER BEEK? Desde que hizo público su diagnóstico, el actor utilizó su plataforma para crear conciencia sobre el cáncer colorrectal y compartió detalles sobre su proceso, incluyendo los desafíos físicos, emocionales y económicos que enfrentó durante el tratamiento. Una de sus últimas entrevistas públicas fue en diciembre pasado con la cadena NBC, donde habló por primera vez sobre su participación virtual en el reencuentro de Dawson’s Creek, proyecto que lo catapultó a la fama.

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán”, agregó su esposa en la publicación donde confirmó el fallecimiento. Aunque inicialmente había anunciado su participación en el reencuentro del elenco original, el deterioro de su salud le impidió asistir presencialmente al evento que celebraba el legado de la producción que marcó un antes y un después en su carrera.

UN LEGADO LLENO DE NOSTALGIA Nacido en Connecticut, Van Der Beek inició su carrera artística en el teatro Off-Broadway cuando aún cursaba la preparatoria. Su gran oportunidad llegó en 1997, al ser elegido para interpretar a Dawson Leery en Dawson’s Creek, serie creada por Kevin Williamson y basada parcialmente en sus experiencias juveniles. La producción se emitió de 1998 a 2003 y se convirtió en un fenómeno cultural.