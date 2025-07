Entre ‘Humo’ y ‘La Jefa’

Quizás por estar cercano al festejo en los Estados Unidos de su día de Independencia, el fin de semana pasado Apple TV Plus estrenó la más reciente serie producida y protagonizada por Taron Egerton ‘Humo’.

Esto debido a que “Humo”, el segundo proyecto en este formato que realiza el actor británico para esta plataforma luego de la exitosa serie del 2022 “Black Bird: Confesiones de un Asesino” y que le dio una merecida nominación al Emmy, interpreta a un investigador de incendios quien en compañía de una problemática detective interpretada por la actriz Jurnee Smollet (“Lovecraft Country”) siguen los pasos de un par de pirómanos acción que, por desgracia, se propicia en festividades como la del 4 de julio que en Estados Unidos festejan su independencia por la utilización de fuegos artificiales.

Si bien la serie cuenta con casi el mismo equipo de producción detrás de la serie mencionada, la realidad es que aquel trabajo le dejó una sombra muy grande particularmente a su mismo protagonista masculino, sobre todo en el giro de tuerca con el que termina su capítulo dos, pero cuando menos mantiene interés y no deja de sorprender de un capítulo a otro.

Por desgracia eso no puede decirse también de ‘La Jefa’, serie de Telemundo estrenada a través de UniCable en el no menos desafortunado horario de las 15:20 horas a partir del pasado lunes 30 de junio, pero no es para menos ya que aunque sus productores confiaron en que la actriz regiomontana Fabiola Guajardo podía tomar la estafeta de una Kate del Castillo (con “La Reina del Sur”) o su paisana regia Blanca Soto (“Señora Acero”), el interpretar a un nuevo personaje femenino que por el engaño de un hombre se ve forzada a entrar a la delincuencia organizada viene precedida de un severo fracaso en Estados Unidos en comparación con los productos anteriores.

Con todo, parece que Telemundo no quiere dar su brazo a torcer en relación a producir este tipo de narco series, ya que como todavía el año pasado les sirvió de buen “caballo de batalla” su no menos nefasta ‘El Señor de los Cielos’, en días pasados ya anunciaron el inicio de grabaciones de su spin off ‘Dinastía Casillas’ a estrenarse el año próximo. Trágame tierra.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com