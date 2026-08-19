¿Es neta? Denuncia grupo cristiano a Netflix por ‘KPop Demon Hunters’

Desde hace más de un año, ‘KPop Demon Hunters’ se mantiene entre las tendencias de la cultura pop por su música, su historia, su moda y todo lo que está detrás de la cinta de Netflix y Sony. Por eso, toma por sorpresa que la marca acabe de recibir una demanda por parte de un grupo estadounidense de metal cristiano llamado ‘Demon Hunter’.

Según la información oficial, la plataforma de streaming enfrenta una demanda de la banda de metal cristiano por el supuesto uso indebido de su nombre en la película animada, al considerar que la producción y sus proyectos derivados han provocado una infracción de marca registrada, competencia desleal y confusión entre el público.

Reforma reporta que el grupo, originario de Seattle y formado en el año 2000, presentó la demanda a través de su empresa Hyde Lane ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. En ella señala a Netflix, Netflix Studios y AEG Presents, promotora encargada de la próxima gira en vivo de la cinta.