¿Está orgulloso? Presume Sergio Mayer Mori haber tenido intimidad con una amiga de Bárbara Mori
El participante de ‘La Granja VIP’ volvió a generar polémica al revelar que, siendo menor de edad, tuvo intimidad con una amiga de su mamá, desatando incomodidad entre sus compañeros
Como ya salió de la placa de nominados y sintió de cerca el temor de salir del relaity ‘La Granja VIP’ Sergio Mayer Mori de nueva cuenta recurrió a su famosa mamá, Bárbara Mori, para atraer la atención. Y es que en una conversación presumió de nueva cuenta haber tenido un encuentro sexual con una amiga de ella.
En el video de la breve charla que ya circula en redes sociales, Sergio, compartió que, aunque sólo intimó con una de las amigas de la protagonista de ‘Rubí’, varias le tiraron “la onda”.
“yo tenía 17 y ella tenía 27. Nunca en mi vida he estado con alguien más chiquita que yo, pero nunca tan grande tampoco”, dijo el hijo del diputado por Morena.
🗯️SIN FILTROS: SERGIO MAYER MORI confiesa que tenía encuentros con amigas de BÁRBARA MORI , siendo menor de edad ‼️😨#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #SergioMayerMori
¿CON QUIÉN SE ACOSTÓ SERGIO MAYER MORI?
La plática siguió y sorprendió a sus compañeros del reality: Bea, Teo y Kim Shantal, quienes escucharon atentos la anécdota junto a Fabiola Campomanes, conocida por ser una de las amistades cercanas de Bárbara Mori.
“Bueno, una vez... seguro te la ha contado mi mamá. Una vez estuve con una amiga suya”, presumió entre risas.
Fabiola afirmó conocer la historia: “Sí me dijo, pero no me quiso decir quién, y ya no quise preguntar”.
“No puedo decir quién... aquí estamos en vivo. Pero había otra de sus amigas que me tiraba la onda”, continuó el exprotagonista de Rebelde.
CONQUISTADOR DESDE CHIQUILLO
Entre risas y cuestionamientos del grupo, Mayer Mori evitó revelar el nombre públicamente. Fabiola Campomanes se acercó para que él se lo dijera al oído. Tras escucharlo, ella reaccionó con nerviosismo, aunque sin sorpresa, y aseguró que ella no habría hecho lo mismo.
“Creo que da lo mismo... no quiero justificarme. Si es alguien más joven, es alguien más joven, pero un menor de edad, no”, comentó la actriz a sus compañeros.
Nada más estoy viendo la granja por la trama. 🔥
Sergio Mayer Mori#LaGranjaVIP
Sergio Mayer Mori se ha mantenido en el ojo público no sólo por la fama de sus padres, sino también porque se convirtió en padre a los 17 años de su hija Mila, con la modelo y conductora Natália Subtil, quien entonces tenía 27.
La noche del jueves, Mayer Mori ganó “la salvación”, por lo que dejó de estar nominado para abandonar la primera temporada de La Granja VIP, dejando a Manola, Liz Vega y Eleazar Gómez como los sentenciados de la semana.