¿Está orgulloso? Presume Sergio Mayer Mori haber tenido intimidad con una amiga de Bárbara Mori

Show
/ 14 noviembre 2025
    ¿Está orgulloso? Presume Sergio Mayer Mori haber tenido intimidad con una amiga de Bárbara Mori
    Experiencia. La confesión de Mayer Mori incomodó a sus compañeros del reality, especialmente a Fabiola Campomanes, cercana al círculo de amistades de Bárbara Mori. FOTOS: INTERNET

El participante de ‘La Granja VIP’ volvió a generar polémica al revelar que, siendo menor de edad, tuvo intimidad con una amiga de su mamá, desatando incomodidad entre sus compañeros

Como ya salió de la placa de nominados y sintió de cerca el temor de salir del relaity ‘La Granja VIP’ Sergio Mayer Mori de nueva cuenta recurrió a su famosa mamá, Bárbara Mori, para atraer la atención. Y es que en una conversación presumió de nueva cuenta haber tenido un encuentro sexual con una amiga de ella.

En el video de la breve charla que ya circula en redes sociales, Sergio, compartió que, aunque sólo intimó con una de las amigas de la protagonista de ‘Rubí’, varias le tiraron “la onda”.

“yo tenía 17 y ella tenía 27. Nunca en mi vida he estado con alguien más chiquita que yo, pero nunca tan grande tampoco”, dijo el hijo del diputado por Morena.

¿CON QUIÉN SE ACOSTÓ SERGIO MAYER MORI?

La plática siguió y sorprendió a sus compañeros del reality: Bea, Teo y Kim Shantal, quienes escucharon atentos la anécdota junto a Fabiola Campomanes, conocida por ser una de las amistades cercanas de Bárbara Mori.

“Bueno, una vez... seguro te la ha contado mi mamá. Una vez estuve con una amiga suya”, presumió entre risas.

Nunca en mi vida he estado con alguien más chiquita que yo, pero nunca tan grande tampoco. Bueno, una vez... seguro te la ha contado mi mamá. Una vez estuve con una amiga suya”.
Sergio Mayer Mori. Participante de ‘La Granja VIP’.

Fabiola afirmó conocer la historia: “Sí me dijo, pero no me quiso decir quién, y ya no quise preguntar”.

“No puedo decir quién... aquí estamos en vivo. Pero había otra de sus amigas que me tiraba la onda”, continuó el exprotagonista de Rebelde.

CONQUISTADOR DESDE CHIQUILLO

Entre risas y cuestionamientos del grupo, Mayer Mori evitó revelar el nombre públicamente. Fabiola Campomanes se acercó para que él se lo dijera al oído. Tras escucharlo, ella reaccionó con nerviosismo, aunque sin sorpresa, y aseguró que ella no habría hecho lo mismo.

“Creo que da lo mismo... no quiero justificarme. Si es alguien más joven, es alguien más joven, pero un menor de edad, no”, comentó la actriz a sus compañeros.

TE PUEDE INTERESAR: Van por fan atacante de Ariana Grande: lo acusan por alterar el orden público

Sergio Mayer Mori se ha mantenido en el ojo público no sólo por la fama de sus padres, sino también porque se convirtió en padre a los 17 años de su hija Mila, con la modelo y conductora Natália Subtil, quien entonces tenía 27.

La noche del jueves, Mayer Mori ganó “la salvación”, por lo que dejó de estar nominado para abandonar la primera temporada de La Granja VIP, dejando a Manola, Liz Vega y Eleazar Gómez como los sentenciados de la semana.

Temas


Espectáculos
Reality Show
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Sergio Mayer

Organizaciones


TV Azteca

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Suprema Corte desechó siete recursos promovidos por Grupo Salinas, al no corresponder a su competencia.

Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá
Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios

Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

Coahuila recibirá un tren de pavimentación en diciembre de 2025 como parte del programa federal para modernizar carreteras.

Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025
El aeropuerto de Saltillo entrará en una fase de ampliación y modernización que busca aumentar rutas, recibir más pasajeros y fortalecer la conectividad regional ante la creciente demanda aérea.

Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz
Expertos afirman que el Antropoceno ya comenzó. El impacto humano supera a la biomasa del planeta y altera clima, océanos y ecosistemas. Conoce las evidencias y riesgos de esta nueva era geológica.

El Antropoceno ya comenzó... alertan los científicos por nueva era en la historia de la Tierra