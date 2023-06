Explota Julio Preciado en contra de Peso Pluma y Natanael Cano... ‘Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos, es una falta de respeto’ (video)

“A mi se me hace una falta de respeto ver donde colocan a Ramón Ayala, a Alicia Villarreal. ¿Cómo crees que Ramón Ayala le va abrir a estos muchachitos? La verdad, Alicia Villarreal, Edith Márquez llenan solas los palenques, ¿cómo van a ir a abrirle a una artista que nomás ahorita esta de moda?”, comentó.

Visiblemente molesto, Preciado aseguró que sus colegas deberían considerar la importancia que les están dando en este espectáculo, y en cualquier otro.

“Mucha tradición, y otras cosas, hay de por medio ahí. Creo que hay que tener sobre todo dignidad al momento de aceptar un compromiso y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera; si me hubieran invitado y al ver las condiciones en las que iba, no hubiera aceptado”, dijo.

‘Señores muchas gracias, yo no comulgo con este movimiento, no soy de estos tiempos, y no voy a poner mi nombre para que otro se haga rico’”, explicó.

Fue el pasado 27 de mayo cuando se dio a conocer la primera edición de este festival, en el que también estarán Edén Muñoz, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey y Majo Aguilar.

Ante sus revelaciones tanto organizadores como cantantes que van asistir al Arre 2023 no se han pronunciado al respecto.

El festival “Arre HSBC 2023” se llevará a cabo el próximo 9 y 10 del mes de septiembre del año 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

Julio Preciado desaprueba los corridos tumbados

Desde septiembre de 2020, Julio Preciado hizo pública su desaprobación por el género que popularizó Nathanahel Ruben Cano Monge, nombre real del rapero.