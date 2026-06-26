Exponen a Jimin de BTS por extrema edición de sus fotos

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    Exponen a Jimin de BTS por extrema edición de sus fotos
    Popular. El idol surcoreano volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de que internautas analizaran las imágenes de su reciente aparición pública. FOTO: TWITTER@jentlelogy
Israel García
por Israel García

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El cantante asistió al desfile de modas de Dior, donde surgieron comparaciones entre imágenes de Getty Images y las que publicó en sus redes sociales

No todo terminó con un final feliz para Jimin, integrante de BTS, ya que en redes sociales surgieron comparaciones entre fotografías tomadas por la agencia Getty Images y las que el propio cantante compartió en sus perfiles, lo que desató críticas por el presunto uso excesivo de filtros y herramientas de edición digital.

“Los internautas señalaron el blanqueamiento de piel, las ediciones del tamaño de la cabeza y la drástica diferencia entre sus fotos de IG y las fotos sin editar”, se lee en una publicación de la cuenta @jentlelogy en X.

Desde que las imágenes comenzaron a viralizarse, se desató una intensa discusión entre seguidores y detractores del idol. Mientras algunos defendieron al cantante, otros consideraron evidentes las diferencias entre las fotografías de Getty Images y las compartidas en sus redes sociales.

Además, usuarios señalaron que los comentarios en su cuenta de Instagram fueron deshabilitados, lo que atribuyeron a la polémica generada por las comparaciones.

NO SONÓ

Como embajador de Dior, el cantante asistió al desfile de la firma luciendo un abrigo largo de terciopelo azul marino con bordados ornamentales en tono dorado envejecido, inspirado en la sastrería aristocrática europea.

Sin embargo, algunos usuarios también criticaron su elección de poses para las fotografías, al considerar que no favorecían el diseño del atuendo.

A raíz de la controversia por la aparente edición de las imágenes, también resurgieron publicaciones en las que usuarios compararon fotografías promocionales y apariciones en vivo de otros integrantes de BTS, como J-Hope, RM y Suga, señalando diferencias similares en su apariencia.

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En Instagram, Jimin cuenta con 6.5 millones de seguidores, por lo que es considerado uno de los idols con mayor influencia en esa red social, pese a la controversia generada por estas comparaciones.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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