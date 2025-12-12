Exsuegro de Marianne Gonzaga habría activado la alerta Amber tras presunta fuga de la influencer
Gonzaga se encuentra bajo libertad condicional derivada de un evento ocurrido en la Ciudad de México en 2023, cuando apuñaló a Valentina Gilabert tras una discusión relacionada con un conflicto personal
Marianne Gonzaga, creadora de contenido envuelta en varias polémicas y acusada de intento de homicidio, se ha posicionado nuevamente en la crítica pública luego de que se sospechara su ‘fuga’ junto a su bebé Emma de México.
A través de sus redes sociales, la joven generó dudas sobre su paradero, después de declaraciones de su expareja José Manuel Becerril Said, quien dijo que Marianne estaba viviendo en Cancún.
Al poco tiempo, Juan Manuel Becerril Llata, padre del joven, realizó una publicación donde habla sobre un caso de sustracción de menor de edad, por el cual se activó la Alerta Amber.
EXSUEGRO DE MARIANNE GONZAGA HABRÍA ACTIVADO LA ALERTA AMBER
En su perfil de Facebook, Becerril Llata escribió “En estos días me ha tocado trabajar mucho en un caso de sustracción de una infanta. Ya se activó la alerta Amber y están puestos en acción todos los protocolos institucionales para recuperarla de su sustracción por las policías”.
Los seguidores interpretaron esto como una clara referencia al caso de Gonzaga:
“Además, siempre les digo como abogado a mis clientes cuando se atreven a sugerir la locura de escaparse con sus hijos e incumplir una orden de un juez de entregarlos, si así se determinó, que no lo hagan en principio por proteger a los menores, y adicionalmente, porque ello puede ser causa de pérdida de la patria potestad de los padres, y ahí sí ya no habría remedio ni nada”.
QUIÉN ES MARIANNE GONZAGA Y POR QUÉ SE DIO A CONOCER EN MÉXICO
Gonzaga se encuentra bajo libertad condicional derivada de un evento ocurrido en la Ciudad de México en 2023, cuando apuñaló a Valentina Gilabert tras una discusión relacionada con un conflicto personal.
Como resultado, pasó cinco meses internada y posteriormente recuperó la libertad tras un acuerdo reparatorio. Al concluir el proceso, se reunió de nuevo con su hija, cuya custodia comparte actualmente en un entorno de disputas legales y mediáticas constantes.
Hasta el momento, el paradero de la influencer permanece desconocido.