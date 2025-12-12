Exsuegro de Marianne Gonzaga habría activado la alerta Amber tras presunta fuga de la influencer

Marianne Gonzaga, creadora de contenido envuelta en varias polémicas y acusada de intento de homicidio, se ha posicionado nuevamente en la crítica pública luego de que se sospechara su ‘fuga’ junto a su bebé Emma de México.

A través de sus redes sociales, la joven generó dudas sobre su paradero, después de declaraciones de su expareja José Manuel Becerril Said, quien dijo que Marianne estaba viviendo en Cancún.

Al poco tiempo, Juan Manuel Becerril Llata, padre del joven, realizó una publicación donde habla sobre un caso de sustracción de menor de edad, por el cual se activó la Alerta Amber.

EXSUEGRO DE MARIANNE GONZAGA HABRÍA ACTIVADO LA ALERTA AMBER

En su perfil de Facebook, Becerril Llata escribió “En estos días me ha tocado trabajar mucho en un caso de sustracción de una infanta. Ya se activó la alerta Amber y están puestos en acción todos los protocolos institucionales para recuperarla de su sustracción por las policías”.