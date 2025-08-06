Facundo se compromete con su novia, 12 años menor, Delia García; estos son los únicos invitados de LCDLF

El conductor mexicano Facundo sorprendió a sus compañeros y a la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025 al anunciar que se comprometió con su pareja, Delia García, justo antes de ingresar al reality. La revelación ocurrió durante una charla informal en la casa, cuando Adrián Di Monte bromeó con la frase “Ya dale anillo”, a lo que Facundo respondió sin rodeos: “Ya lo di”. La confesión provocó aplausos y felicitaciones por parte de los habitantes, mientras Facundo, fiel a su estilo, comentó entre risas que solo invitaría a su boda a los últimos seis que queden en la competencia.

Poco después, Delia confirmó la noticia a través de redes sociales. Compartió una serie de fotografías tomadas por Valentina, hija de Facundo, donde muestra el anillo de compromiso. Junto a las imágenes publicó un emotivo mensaje dedicado a su pareja: "Este ser humano que ven aquí es todo lo que está bien en el mundo... ningún momento de mi vida es mejor que estando contigo... el hogar puede estar en una persona". Por su parte, Facundo también dejó un mensaje programado para difundirse cuando se hiciera público el anuncio: "Solo existe una cosa más bella que tener de novia a mi mejor amiga... ahora será mi esposa porque obvio dijo que sí". ¿Cuál es su historia de amor? Facundo y Delia se conocieron en 2017 tras coincidir en el reality La Isla, aunque su relación no se formalizó de inmediato. Según el propio conductor, habían pasado 10 meses desde su separación con Esmeralda Palacios, madre de sus tres hijos, cuando comenzó a salir con Delia. Tardaron varios meses en definir la relación, ya que él tenía miedo de comprometer algo que consideraba especial. "La primera vez del acto no pude, me gustaba tanto que... ya estaba todo y no pude", compartió Facundo dentro del programa, recordando un momento íntimo que marcó el inicio de su relación.

¿Quién es Delia García? Delia García es influencer, diseñadora y conductora de radio. Nacida en Cuernavaca en 1989, ha construido una carrera sólida vinculada al bienestar, el deporte y el estilo de vida. Es capitana de Adidas Runners México y forma parte del equipo del programa Ya Párate de Los 40. A lo largo de estos ocho años juntos, la pareja ha compartido tanto su vida personal como proyectos vinculados a la salud emocional y física.

Facundo, cuyo nombre completo es Esteban Facundo Gómez Bruera, es una figura reconocida en la televisión mexicana. Alcanzó la fama en los años 2000 con programas como Incógnito, Toma Libre y Qué Chulada de Programa. También participó en Big Brother VIP y ha mantenido una carrera activa como conductor irreverente y satírico. En La Casa de los Famosos, ha mostrado una faceta más personal, y su compromiso con Delia ha sido una de las noticias más destacadas de la temporada.

El anuncio ha sido bien recibido tanto dentro como fuera de la casa, con múltiples mensajes de apoyo y entusiasmo en redes sociales. Además de reflejar una relación sólida, el compromiso ha humanizado aún más a Facundo frente al público, mostrando un lado emocional poco visto en su trayectoria televisiva.