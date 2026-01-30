Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara

En una mañana de tristes noticias en el espectáculo se confirmó el fallecimiento de la estrella canadiense Catherine O’Hara, quien fue una de las figuras más importantes del cine en los años 90 y es recordada por haber dado vida a la icónica madre de ‘Kevin’ en las cintas de ‘Mi Pobre Angelito’.

Fue TMZ quien develó su muerte asegurando que la información provenía de fuentes confiables y directas a la familia de la estrella de ‘Beetlejuice’’. Según AP falleció “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency.

Catherine interpretó a la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de ‘Mi pobre Angelito’... y apareció como Moira Rose en 80 episodios de ‘Schitt’s Creek’. Además de haberle dado voz al personaje de ‘Sally’ de ‘El Extraño Mundo de Jack’.