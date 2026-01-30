Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara

30 enero 2026
    Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara
    Despedida. En redes sociales han recordado el legado de la actriz en la industria del entretenimiento. FOTO: ARCHIVO
Israel García
por Israel García

La protagonista de ‘Mi Pobre Angelito’ y ‘El Extraño Mundo de Jack’ falleció a los 71 años de acuerdo a la prensa estadunidense

En una mañana de tristes noticias en el espectáculo se confirmó el fallecimiento de la estrella canadiense Catherine O’Hara, quien fue una de las figuras más importantes del cine en los años 90 y es recordada por haber dado vida a la icónica madre de ‘Kevin’ en las cintas de ‘Mi Pobre Angelito’.

Fue TMZ quien develó su muerte asegurando que la información provenía de fuentes confiables y directas a la familia de la estrella de ‘Beetlejuice’’. Según AP falleció “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency.

Catherine interpretó a la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de ‘Mi pobre Angelito’... y apareció como Moira Rose en 80 episodios de ‘Schitt’s Creek’. Además de haberle dado voz al personaje de ‘Sally’ de ‘El Extraño Mundo de Jack’.

Otros créditos cinematográficos notables incluyen “Best in Show” (2000) y “A Mighty Wind’ en 2003.

Sus últimas apariciones fueron precisamente en la secuela de Tim Burton ‘Beetlejuice y en la serie ‘The Last Of Us’ de HBO Max en su segunda temporada junto a Pedro Pascal.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

INFORMACIÓN EN PROCESO

