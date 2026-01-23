Fiscalía de España archiva denuncia contra el cantante Julio Iglesias por agresión y trata

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la investigación abierta para analizar la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, esto debido a la “falta de jurisdicción” y competencia de los tribunales españoles. Por lo que el ministerio público ha dictado un decreto, dado a conocer el viernes 23 de enero, en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia que presentaron dos ex empleadas contra el cantante por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. TE PUEDE INTERESAR: ‘Niego haber abusado de ninguna mujer’: habla Julio Iglesias y rechaza acusaciones de exempleadas

¿POR QUÉ SE ARCHIVÓ? Según explica la Fiscalía de España, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige que, entre otras cuestiones, el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una “conexión material con España”, por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país. Pero en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, “los hechos se atribuyen a países plenamente competentes”, y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña). Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas. Hace unos días, la defensa de Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que investiga la denuncia contra el cantante por acoso y agresión sexual en 2021. En el escrito de 15 páginas, al cual tuvo acceso la agencia de noticias EFE, el abogado José Antonio Choclán consideró que los tribunales españoles “carecen de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado”. TE PUEDE INTERESAR: ¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso ACUSACIONES A JULIO IGLESIAS Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, y señalaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo. Estas acusaciones han sido negadas por Iglesias, que publicó un comunicado en su perfil de Instagram asegurando que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”. Además, el cantante español, muy popular en toda Latinoamérica, intentó personase en esta investigación, para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía rechazó su petición.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales en contra de sus extrabajadoras... ‘Me sentía como un objeto’ EL CANTANTE MOSTRÓ CONVERSACIÓN CON EXEMPLEADAS Ayer mismo, Julio Iglesias publicó en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente había recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual con los que parece querer demostrar su inocencia. Las captura de pantalla incluye mensajes que datan de abril y mayo de 2021, así como fechas posteriores al cese de la relación laboral. “La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, señala el cantante en un comunicado que incluye en su perfil junto a capturas de pantalla de esos mensajes.