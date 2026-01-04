Glamour y moda marcan el inicio de la temporada de premios en los Critics Choice Awards

Desde las nuevas apuestas del streaming hasta los actores consagrados del cine y las figuras favoritas del momento, las celebridades se dieron cita en la primera gran ceremonia oficial de la temporada de premios, sacando sus mejores looks para brillar en los Critics Choice Awards.

La gala no solo marcó el arranque de las actividades más importantes en el calendario de Hollywood, sino que también funcionó como una de las antesalas clave rumbo a los Golden Globes, que se celebrarán el próximo 11 de enero.

Como ya es tradición, para redes sociales y sitios especializados, el desfile de celebridades enfundadas en diseños de las casas de moda más importantes del mundo fue uno de los grandes protagonistas de la noche, reafirmando que la moda y Hollywood caminan siempre de la mano.