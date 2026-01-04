Glamour y moda marcan el inicio de la temporada de premios en los Critics Choice Awards
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La pasión por la moda, la previa a la fiesta y el estilo salieron a relucir en la clásica pasarela que marcó el inicio de la temporada de premios 2026 en Hollywood
Desde las nuevas apuestas del streaming hasta los actores consagrados del cine y las figuras favoritas del momento, las celebridades se dieron cita en la primera gran ceremonia oficial de la temporada de premios, sacando sus mejores looks para brillar en los Critics Choice Awards.
La gala no solo marcó el arranque de las actividades más importantes en el calendario de Hollywood, sino que también funcionó como una de las antesalas clave rumbo a los Golden Globes, que se celebrarán el próximo 11 de enero.
Como ya es tradición, para redes sociales y sitios especializados, el desfile de celebridades enfundadas en diseños de las casas de moda más importantes del mundo fue uno de los grandes protagonistas de la noche, reafirmando que la moda y Hollywood caminan siempre de la mano.
Unas de las que más llamaron la atención fueron las estrellas de ‘Kpop Demon Hunters’ quienes deslumbraron con la elección de sus vestidos y casas de moda. Las cantantes Rei Ami optó por una pieza de Chochengco Couture, EJAE por un vestido negro diseñado por Gong, un diseñador surcoreano, y Audrey Nuna quien optó por una pieza de Marc Jacobs negro.
Elle Fanning eligió un vestido dorado y brillante con un escote arriesgado, firmado por Ralph Lauren, rompiendo con las elecciones más clásicas que suele presentar en otras premiaciones y premieres.
Mia Goth, conocida como la nueva “Scream Queen”, apostó por un entallado vestido blanco de Dior y sorprendió con un cambio de imagen al llevar el cabello recogido y teñido de negro, lo que permitió resaltar la exclusiva joyería que portaba.
Ariana Grande se consolidó como una de las estrellas más esperadas del evento al aparecer con un etéreo look de “hada”. La protagonista de Wicked continuó con el tono rosa característico de su personaje, Glinda, y eligió un vestido de Alberta Ferretti adornado con delicadas cuentas y una capa de tul.
Diego Luna, uno de los pocos mexicanos presentes en el evento y nominado a un premio, apostó por un traje verde olivo que combinó con una playera del mismo tono y un peinado desenfadado.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Atrapado! Leonardo DiCaprio queda varado en el Caribe por la crisis en Venezuela
Bella Ramsey cumplió su cometido de llamar la atención al asistir con el cabello en corte pixie y un brillante traje de Prada, conformado por una camisa roja que contrastó con el chaleco y el pantalón negros.