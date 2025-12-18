Reaparece Yolanda Andrade y confirma que continúa su recuperación desde casa

La reciente hospitalización de Yolanda Andrade encendió las alarmas entre sus seguidores y familiares. Aunque se confirmó que su estado de salud fue delicado, fue la propia conductora quien aclaró que ya se encuentra en casa, en proceso de recuperación. “Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio”, escribió Andrade en una publicación de Instagram, acompañada por una imagen de la Virgen de Guadalupe, de quien es fiel devota. El mensaje dirigido a su “público conocedor” llegó luego de que permaneciera hospitalizada varios días debido a una presunta recaída de salud. La conductora, de 53 años, padece enfermedades degenerativas que la han obligado a retirarse de manera paulatina del ojo público.

¿QUÉ LE PASÓ A YOLANDA ANDRADE? Andrade suma ya dos años enfrentando problemas de salud. Las dificultades para hablar y caminar han provocado su ausencia intermitente del programa ‘Montse & Joe’, que conduce junto a Montserrat Oliver desde 2018. Las enfermedades degenerativas son condiciones crónicas e irreversibles en las que la función de tejidos u órganos se deteriora progresivamente, afectando principalmente el sistema nervioso, los músculos y las articulaciones, y pueden provocar pérdida de movilidad y discapacidad. En su mensaje, la también actriz aprovechó para desear a sus seguidores una Feliz Navidad y un Próspero Año 2026.

PREOCUPACIÓN El periodista Jorge Carbajal, amigo cercano de Andrade, confirmó previamente que la conductora había sufrido una recaída que derivó en su hospitalización, señalando que su estado de salud se ha visto afectado por el desgaste acumulado tras diversos tratamientos médicos. “Nuestra queridísima Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada nuevamente. Tuvo una recaída y está en el hospital desde hace varios días. Ahorita necesitamos puras cosas buenas: oraciones, buena vibra, quien pueda prender una veladora, todo eso nos va a servir muchísimo”, expresó Carbajal durante la transmisión de su programa en YouTube.