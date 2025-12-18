Reaparece Yolanda Andrade y confirma que continúa su recuperación desde casa

/ 18 diciembre 2025
    Reaparece Yolanda Andrade y confirma que continúa su recuperación desde casa
    Unión. La conductora se mantiene en recuperación en casa, acompañada del apoyo de familiares, amigos y fanáticos. FOTO: CUARTOSCURO

La conductora agradeció las muestras de apoyo durante este proceso y aprovechó para enviar un mensaje de buenos deseos por las fiestas decembrinas

La reciente hospitalización de Yolanda Andrade encendió las alarmas entre sus seguidores y familiares. Aunque se confirmó que su estado de salud fue delicado, fue la propia conductora quien aclaró que ya se encuentra en casa, en proceso de recuperación.

“Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio”, escribió Andrade en una publicación de Instagram, acompañada por una imagen de la Virgen de Guadalupe, de quien es fiel devota.

El mensaje dirigido a su “público conocedor” llegó luego de que permaneciera hospitalizada varios días debido a una presunta recaída de salud. La conductora, de 53 años, padece enfermedades degenerativas que la han obligado a retirarse de manera paulatina del ojo público.

¿QUÉ LE PASÓ A YOLANDA ANDRADE?

Andrade suma ya dos años enfrentando problemas de salud. Las dificultades para hablar y caminar han provocado su ausencia intermitente del programa ‘Montse & Joe’, que conduce junto a Montserrat Oliver desde 2018.

Las enfermedades degenerativas son condiciones crónicas e irreversibles en las que la función de tejidos u órganos se deteriora progresivamente, afectando principalmente el sistema nervioso, los músculos y las articulaciones, y pueden provocar pérdida de movilidad y discapacidad.

En su mensaje, la también actriz aprovechó para desear a sus seguidores una Feliz Navidad y un Próspero Año 2026.

PREOCUPACIÓN

El periodista Jorge Carbajal, amigo cercano de Andrade, confirmó previamente que la conductora había sufrido una recaída que derivó en su hospitalización, señalando que su estado de salud se ha visto afectado por el desgaste acumulado tras diversos tratamientos médicos.

“Nuestra queridísima Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada nuevamente. Tuvo una recaída y está en el hospital desde hace varios días. Ahorita necesitamos puras cosas buenas: oraciones, buena vibra, quien pueda prender una veladora, todo eso nos va a servir muchísimo”, expresó Carbajal durante la transmisión de su programa en YouTube.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Será igual en México? Los Oscar dejarán la TV: YouTube será su nueva casa exclusiva a partir de 2029

“El problema es que su cuerpo ya está muy maltratado por tantos sueros, inyecciones y procedimientos. Está muy molida, pero confiamos en que está en buenas manos y que pronto va a salir adelante”, agregó.

De acuerdo con declaraciones previas de la propia Andrade, el padecimiento que enfrenta le da un pronóstico de vida limitado. Aunque ha revelado que sufre un aneurisma cerebral, el segundo diagnóstico ha decidido mantenerlo en privado. (Con información de El Universal y Reforma)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

