¿Habrá ‘reco’? Gala Montes haría las pases con Adrián Marcelo... si México gana el Mundial 2026

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    ¿Habrá ‘reco’? Gala Montes haría las pases con Adrián Marcelo... si México gana el Mundial 2026
    Tras años de enfrentamientos y declaraciones cruzadas, Gala Montes y Adrián Marcelo podrían reconciliarse. REDES SOCIALES

La histórica rivalidad entre la actriz y el creador de contenido podría llegar a su fin gracias al Mundial 2026

Lo que durante meses pareció una enemistad irreconciliable podría dar un giro inesperado. La actriz y cantante Gala Montes aseguró que estaría dispuesta a hacer las paces con Adrián Marcelo si la Selección Mexicana logra conquistar la Copa del Mundo 2026.

La rivalidad entre ambos surgió durante su participación en el programa La Casa de los Famosos México, donde protagonizaron varios enfrentamientos que trascendieron la pantalla y continuaron en redes sociales y medios de comunicación.

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Durante aquella etapa, Adrián Marcelo cuestionó públicamente la estabilidad emocional de la actriz, mientras que Gala lo señaló por conductas que calificó como tóxicas y misóginas.

Sin embargo, el entusiasmo generado por el Mundial 2026 abrió una inesperada posibilidad de reconciliación.

¿RECONCILIACIÓN O PLEITO?

Todo comenzó cuando el influencer convivía con seguidores y hablaba sobre futbol. En ese momento, uno de los asistentes le preguntó si estaría dispuesto a dejar atrás las diferencias con Gala Montes en caso de que México se coronara campeón.

Lejos de evitar el tema, Adrián Marcelo respondió afirmativamente y, entre bromas y entusiasmo, lanzó una declaración que sorprendió a quienes estaban presentes: “¡Te amo, Gala, te amo!”.

La reacción no tardó en llegar. Tras ver el video, Gala Montes compartió una grabación en la que respondió con un tono más serio de lo habitual y planteó una propuesta directa.

“Oigan, no, en serio. Estoy hablando en serio. Adrián, si estás viendo esto, es en serio”, expresó la actriz.

Posteriormente reiteró su postura y condicionó una posible reconciliación al desempeño de la Selección Mexicana en la justa mundialista.

“Estoy hablando en serio, Adrián, si estás viendo esto, si México gana el Mundial hago las paces con Adrián Marcelo”, afirmó.

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CONFLICTOS Y DESACUERDO

Aunque en diversas ocasiones Gala Montes ha manifestado su desacuerdo con varias situaciones derivadas de su conflicto con el creador de contenido y ha señalado que la polémica afectó aspectos de su vida personal, sus recientes declaraciones dejan abierta la posibilidad de poner fin a una de las disputas más comentadas del espectáculo mexicano.

(Con información de El Universal)

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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