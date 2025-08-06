Hace llamado Dean Cain a ‘limpiar’ su país: se une exactor de ‘Superman’ a ICE para ‘salvar Estados Unidos’

/ 6 agosto 2025
    Hace llamado Dean Cain a ‘limpiar’ su país: se une exactor de ‘Superman’ a ICE para ‘salvar Estados Unidos’
    Dean Cain compartió en sus redes sociales su incorporación al ICE, argumentando un “compromiso con la seguridad de Estados Unidos”. FOTO: INTERNET

La decisión ha sido criticada por incentivar discursos de odio y xenofobia bajo un discurso de ‘seguridad nacional’

En un acto evidente de fomentar el miedo y el racismo, el actor Dean Cain, conocido por interpretar a ‘Superman’ en la serie ‘Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman’, se unió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para apoyar las políticas migratorias del expresidente Donald Trump.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Cain, de 59 años, apareció promoviendo el reclutamiento para ICE, asegurando que su decisión responde a un compromiso personal con la seguridad del país.

“Soy agente del orden, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello. Así que me uní”, declaró el actor.

EL MENSAJE

En su mensaje, Cain también enumeró los beneficios disponibles para quienes decidan enlistarse en ICE: bonos de hasta 50 mil dólares por firmar, pagos de préstamos estudiantiles, programas de jubilación y la posibilidad de ingresar sin contar con un título universitario.

“Si quieres ayudar a salvar a Estados Unidos, el ICE está arrestando a los peores de los peores. Me gusta. Voté por eso”, agregó.

La publicación de Cain se dio una semana después de que Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, hiciera un llamado nacional para reclutar nuevos agentes del ICE, calificando el momento como un “punto de inflexión en la historia de la nación”. (Con información de Reforma)

