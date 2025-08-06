Hace llamado Dean Cain a ‘limpiar’ su país: se une exactor de ‘Superman’ a ICE para ‘salvar Estados Unidos’

En un acto evidente de fomentar el miedo y el racismo, el actor Dean Cain, conocido por interpretar a ‘Superman’ en la serie ‘Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman’, se unió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para apoyar las políticas migratorias del expresidente Donald Trump.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Cain, de 59 años, apareció promoviendo el reclutamiento para ICE, asegurando que su decisión responde a un compromiso personal con la seguridad del país.

“Soy agente del orden, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello. Así que me uní”, declaró el actor.