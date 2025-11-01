Halloween a la mexicana: ¿Podrían expulsar a Eugenio Derbez de Estados Unidos por su disfraz de Donald Trump?

Contento, optimista y con su característico sentido del humor, Eugenio Derbez mostró en sus redes sociales su disfraz para celebrar Halloween: un inflable de Donald Trump en el que simulaba ser cargado por el también magnate estadounidense. Con ello, el actor hizo burla de la actual crisis política y migratoria que vive el país vecino.

Y aunque todo fue risas y diversión entre sus seguidores, algunos detractores cuestionaron si no temía a las autoridades migratorias, al considerar su disfraz una provocación en plena tensión política.

“La única cosa que veo sobre México es cárteles, drogas y violencia, y somos más que solo eso. Somos alegría, somos gente hermosa, somos arte latino, somos honestos, leales; no somos criminales”, declaró hace unas semanas en el programa estadounidense The View.