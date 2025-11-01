Halloween a la mexicana: ¿Podrían expulsar a Eugenio Derbez de Estados Unidos por su disfraz de Donald Trump?

/ 1 noviembre 2025
    Halloween a la mexicana: ¿Podrían expulsar a Eugenio Derbez de Estados Unidos por su disfraz de Donald Trump?
    Postura. El actor mexicano celebró entre risas, pero también despertó debate sobre su mensaje político y migratorio. FOTO: INSTAGRAM@ederbez

El cómico y productor mexicano quiso bromear al usar un muñeco inflable del mandatario estadounidense, mientras su esposa Alessandra Rosaldo se disfrazó de ‘Jessie’, la vaquerita de ‘Toy Story’

Contento, optimista y con su característico sentido del humor, Eugenio Derbez mostró en sus redes sociales su disfraz para celebrar Halloween: un inflable de Donald Trump en el que simulaba ser cargado por el también magnate estadounidense. Con ello, el actor hizo burla de la actual crisis política y migratoria que vive el país vecino.

Y aunque todo fue risas y diversión entre sus seguidores, algunos detractores cuestionaron si no temía a las autoridades migratorias, al considerar su disfraz una provocación en plena tensión política.

“La única cosa que veo sobre México es cárteles, drogas y violencia, y somos más que solo eso. Somos alegría, somos gente hermosa, somos arte latino, somos honestos, leales; no somos criminales”, declaró hace unas semanas en el programa estadounidense The View.

¿QUÉ PASARÁ CON EUGENIO DERBEZ?

De acuerdo con información oficial, no existe ningún dato público que indique que Eugenio Derbez esté en riesgo de ser expulsado de Estados Unidos. El actor y productor es residente legal en ese país desde hace años, junto a su esposa e hija menor, Aitana.

“Estamos en este país porque queremos cumplir nuestros sueños, a pesar de todo lo que ha pasado últimamente, a pesar de las deportaciones o de que nos llamen criminales”, dijo Derbez en esa misma charla transmitida a nivel nacional.

Ya en 2016, Derbez realizó una parodia para burlarse de las políticas e ideas de Donald Trump sobre los migrantes y los estatus legales de millones de ciudadanos latinos.

“Es desgarrador que nos llamen criminales. No tener papeles no te hace un criminal. No creo que te haga criminal trabajar 14 horas para enviar dinero a casa”, afirmó Eugenio entre aplausos.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

