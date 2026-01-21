¿La estás viendo? Conquista José Manuel Rincón al público en ‘Doménica Montero’

¿La estás viendo? Conquista José Manuel Rincón al público en ‘Doménica Montero’

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

El actor mexicano comparte su experiencia al integrarse a una versión renovada de un clásico de la televisión, que apuesta por un formato más corto e intenso ahora protagonizada por Angelique Boyer

Show
/ 21 enero 2026
COMPARTIR

Una de las estrategias más efectivas del entretenimiento televisivo es mantener a la audiencia cercana a los estrenos y a la programación, y ese es precisamente el objetivo de la nueva telenovela ‘Doménica Montero’, que llegó recientemente a la televisión abierta a través de la señal de Las Estrellas. El melodrama es protagonizado por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, acompañados de un amplio elenco, y se transmite en horario estelar.

José Manuel Rincón forma parte de este proyecto al interpretar a ‘Ernesto’, un fiel consejero y casi hermano de la protagonista ‘Doménica’, quien además aspira a conquistar el corazón de la villana ‘Kiara’, por lo que su camino en el desamor apenas comienza.

El joven actor habló sobre el reto de dar vida a un personaje creado específicamente para esta nueva versión de la exitosa La Doña (1972), original de la escritora cubana Inés Rodena, y que ya tuvo adaptaciones en 1994 y 2009.

¿Cómo te sientes de formar parte de Doménica Montero?

“Me siento muy emocionado y también muy agradecido de haber sido parte de esta historia. La verdad es que me siento un poquito confiado porque hemos recibido comentarios muy positivos de ustedes en la televisión. Creo que en Las Estrellas nos va a ir increíble, así que ya estoy esperando con ansias verla”.

Tras su estreno en Estados Unidos y en ViX, ¿cómo los ha recibido el público? ¿Qué opinan de Ernesto?

“Cuando tuvimos la presentación de la novela, que fue el año pasado, nos comentaron que en los ratings de Univisión íbamos súper bien, con números que no se habían visto desde hace mucho tiempo. Eso nos generó mucho optimismo. Ahora, con las redes sociales, uno está muy conectado con el público y ha habido mucho movimiento alrededor del personaje. Hasta ahora todo ha sido un gran recibimiento, con comentarios muy positivos y gente que se ha encariñado con Ernesto”.

¿Cuál consideras que fue el reto al interpretar a Ernesto?

“Cuando platicaba con los directores les decía que para mí era un personaje lleno de virtudes. Es un hombre trabajador, amoroso, cuida a su familia, es buen consejero. Yo traté de aportar esa formalidad que tiene en el amor; quizá algunas costumbres pueden parecer aburridas, pero él es fiel a eso”.

LOS FAVORITOS DEL PÚBLICO

José Manuel Rincón cuenta con la experiencia de haber participado en otros proyectos, lo que le ha permitido ir más allá del galán tradicional y poner a prueba sus habilidades actorales, algo que ha quedado reflejado en Ernesto.

¿Cuál consideras que es la clave del éxito de la telenovela y de tu personaje?

“Creo que la historia tiene muchos elementos que hacen ‘clic’. Desde que empezamos el proyecto me sentía muy orgulloso de lo que estábamos haciendo. Tenemos una gran historia y locaciones increíbles, tan bellas que realmente dan ganas de estar ahí con los personajes”.

Desde meses antes de iniciar las grabaciones, incluso en VMÁS, se habló de Angelique Boyer como la protagonista de la historia. Con el paso del tiempo se confirmó que la llamada Reina de los Remakes encabezaría este proyecto, nuevamente bajo la producción ejecutiva de Carlos Bardasano.

“Angelique, como Doménica, no sólo es talentosísima y lo hace increíble, sino que además es una gran compañera. Esa generosidad y ese amor por el trabajo nos contagió a todos. Creo que ese mérito se debe al trabajo en conjunto, a ir armando poco a poco las piezas para contar una buena historia”, compartió el actor.

El elenco no sólo incluye nuevas apuestas como Rincón, sino también figuras consolidadas del teatro y la televisión como Alberto Estrella, Brandon Peniche, Nuria Bages, Verónica Merchant y Arcelia Ramírez, entre otros.

“Trabajar con ellos es como ir a clase. Uno llega preparado y con la responsabilidad de hacer su trabajo, pero también con la disposición de aprender. Ver actuar a Verónica Merchant o a Arcelia Ramírez es un privilegio”, expresó.

UN CLÁSICO QUE REGRESA

Doménica Montero contará con un total de 50 capítulos, lo que la convierte en una historia intensa y compacta, a diferencia de versiones anteriores, una apuesta que ha llamado la atención del público actual.

La telenovela se estrenó semanas atrás en ViX, con capítulos semanales, y desde este lunes también puede disfrutarse en el horario estelar de Las Estrellas.

TE PUEDE INTERESAR: Eligen a Alanis Morissette, Taylor Swift y Gene Simmons para el Salón de la Fama de los Compositores

“A los lectores de Vanguardia en Saltillo, no se pierdan los episodios. Y quienes ya tuvimos oportunidad de ver algo en ViX, hagámonos fans de los episodios”, concluyó.

TEMAS
Espectáculos
Viral
telenovelas
Localizaciones
México
Personajes
Angelique Boyer
Organizaciones
Televisa
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La tasa de homicidios, tuvo una reducción de 12.6 a 11.1 por cada 100 mil habitantes.

Disminuyen 11% las muertes por homicidios en México: Inegi
El catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrientos no presentó denuncia alguna ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Agentes de Guardia Nacional le rompieron tres costillas, pero no presentó denuncia: Caso de Leonardo Escobar
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó atraer el amparo de Mario Aburto Martínez, lo que permitirá al máximo tribunal definir de manera definitiva el criterio jurídico aplicable a su condena por el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

SCJN atraerá amparo de Mario Aburto y resolverá de forma definitiva su condena por el homicidio de Colosio

Sheinbaum explicó que México cuenta con litio, pero que su presencia en arcilla vuelve más complejo y costoso su aprovechamiento.

Litio en México: Sheinbaum dice que ya hay tecnología, pero el costo frena su extracción
Trump dijo estar dispuesto a trabajar con los mandatarios de diferentes países, al asegurar que no busca destruirlos y que si él quisiera podría haber destruido a países como Suiza con fuertes aranceles. FOTO:

Donald Trump presume que EU mantiene el mundo a flote: ‘Sin nosotros no existiría Suiza’
Informe del CPJ advierte un “creciente autoritarismo y conflictos armados” que afecta a los periodistas.

Más de 300 periodistas estuvieron encarcelados durante 2025: CPJ
Tras dar un discuso mordaz en el Foro Económico de Davos, el presidente de Estados Unidos Unido, Donald Trump, decidió recular en su amenaza de imponer aranceles a sus socios europeos.

Se echa para atrás, Trump cancela amenaza de aranceles a países europeos por no apoyar la anexión de Groenlandia
Trump aseguró que los dos mandatarios quieren alcanzar un acuerdo, e incluso se atrevió a aventurar que están ‘razonablemente cerca

Trump dice que si los presidentes de Rusia y Ucrania no logran acuerdo ahora ‘serán estúpidos’