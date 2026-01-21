¿La estás viendo? Conquista José Manuel Rincón al público en ‘Doménica Montero’

Una de las estrategias más efectivas del entretenimiento televisivo es mantener a la audiencia cercana a los estrenos y a la programación, y ese es precisamente el objetivo de la nueva telenovela ‘Doménica Montero’, que llegó recientemente a la televisión abierta a través de la señal de Las Estrellas. El melodrama es protagonizado por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, acompañados de un amplio elenco, y se transmite en horario estelar. José Manuel Rincón forma parte de este proyecto al interpretar a ‘Ernesto’, un fiel consejero y casi hermano de la protagonista ‘Doménica’, quien además aspira a conquistar el corazón de la villana ‘Kiara’, por lo que su camino en el desamor apenas comienza. El joven actor habló sobre el reto de dar vida a un personaje creado específicamente para esta nueva versión de la exitosa La Doña (1972), original de la escritora cubana Inés Rodena, y que ya tuvo adaptaciones en 1994 y 2009.

¿Cómo te sientes de formar parte de Doménica Montero? “Me siento muy emocionado y también muy agradecido de haber sido parte de esta historia. La verdad es que me siento un poquito confiado porque hemos recibido comentarios muy positivos de ustedes en la televisión. Creo que en Las Estrellas nos va a ir increíble, así que ya estoy esperando con ansias verla”. Tras su estreno en Estados Unidos y en ViX, ¿cómo los ha recibido el público? ¿Qué opinan de Ernesto? “Cuando tuvimos la presentación de la novela, que fue el año pasado, nos comentaron que en los ratings de Univisión íbamos súper bien, con números que no se habían visto desde hace mucho tiempo. Eso nos generó mucho optimismo. Ahora, con las redes sociales, uno está muy conectado con el público y ha habido mucho movimiento alrededor del personaje. Hasta ahora todo ha sido un gran recibimiento, con comentarios muy positivos y gente que se ha encariñado con Ernesto”. ¿Cuál consideras que fue el reto al interpretar a Ernesto? “Cuando platicaba con los directores les decía que para mí era un personaje lleno de virtudes. Es un hombre trabajador, amoroso, cuida a su familia, es buen consejero. Yo traté de aportar esa formalidad que tiene en el amor; quizá algunas costumbres pueden parecer aburridas, pero él es fiel a eso”.

LOS FAVORITOS DEL PÚBLICO José Manuel Rincón cuenta con la experiencia de haber participado en otros proyectos, lo que le ha permitido ir más allá del galán tradicional y poner a prueba sus habilidades actorales, algo que ha quedado reflejado en Ernesto. ¿Cuál consideras que es la clave del éxito de la telenovela y de tu personaje? “Creo que la historia tiene muchos elementos que hacen ‘clic’. Desde que empezamos el proyecto me sentía muy orgulloso de lo que estábamos haciendo. Tenemos una gran historia y locaciones increíbles, tan bellas que realmente dan ganas de estar ahí con los personajes”. Desde meses antes de iniciar las grabaciones, incluso en VMÁS, se habló de Angelique Boyer como la protagonista de la historia. Con el paso del tiempo se confirmó que la llamada Reina de los Remakes encabezaría este proyecto, nuevamente bajo la producción ejecutiva de Carlos Bardasano.

“Angelique, como Doménica, no sólo es talentosísima y lo hace increíble, sino que además es una gran compañera. Esa generosidad y ese amor por el trabajo nos contagió a todos. Creo que ese mérito se debe al trabajo en conjunto, a ir armando poco a poco las piezas para contar una buena historia”, compartió el actor. El elenco no sólo incluye nuevas apuestas como Rincón, sino también figuras consolidadas del teatro y la televisión como Alberto Estrella, Brandon Peniche, Nuria Bages, Verónica Merchant y Arcelia Ramírez, entre otros. “Trabajar con ellos es como ir a clase. Uno llega preparado y con la responsabilidad de hacer su trabajo, pero también con la disposición de aprender. Ver actuar a Verónica Merchant o a Arcelia Ramírez es un privilegio”, expresó.

UN CLÁSICO QUE REGRESA Doménica Montero contará con un total de 50 capítulos, lo que la convierte en una historia intensa y compacta, a diferencia de versiones anteriores, una apuesta que ha llamado la atención del público actual. La telenovela se estrenó semanas atrás en ViX, con capítulos semanales, y desde este lunes también puede disfrutarse en el horario estelar de Las Estrellas.