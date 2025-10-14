¡Hasta siempre! ‘Cuelga’ María Antonieta de las Nieves su traje de ‘La Chilindrina’

/ 14 octubre 2025
    ¡Hasta siempre! ‘Cuelga’ María Antonieta de las Nieves su traje de ‘La Chilindrina’
    Partida. La decisión llega después de atravesar una crisis de salud que la llevó al hospital y la mantuvo en rehabilitación por más de dos meses. FOTO: ARCHIVO

La comediante y actriz de doblaje mexicana aseguró que ya sólo dará vida al personaje sólo para algún comercial o promocional

Por fin luego de varias semanas la reconocida actriz María Antonieta de las Nieves rompió el silencio y contó de viva voz la difícil experiencia que tuvo con su salud en Perú, luego de estar actuando con su icónico personaje ‘La Chilindrina’. Asegurando que ya no interpretará a la niña, y menos en funciones de circo.

La decisión llega después de atravesar una crisis de salud que la llevó al hospital y la mantuvo en rehabilitación por más de dos meses.

Durante una gira por Perú, la actriz de 75 años comenzó a presentar dificultades para hablar y caminar. En entrevista con Matilde Obregón, reveló que la causa fue la sobremedicación: “Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué”. El exceso de fármacos provocó una severa descompensación que le hizo perder la memoria durante una semana.

¿QUÉ LE PASÓ A ‘LA CHILINDRINA’?

Su hija Verónica relató que fue necesario que ella viajara con urgencia a Perú para traer a su madre de regreso a México: “Era ya un bultito, la veía perdida en el espacio”.

Hoy, ya restablecida, María Antonieta asegura que su cuerpo le dio una lección. “La Chilindrina ya se fue, se fue a Perú. Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida. Ahora quiero hacerlo: acostarme en mi cama y ver la televisión”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Pasará igual en México? Cierra MTV los canales de música en Europa

EL ADIÓS

Con ello, se despide una figura icónica del humor latinoamericano. “Ya no, no más ‘Chilindrina’. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con 2 o 3 funciones diarias, ya no”, aseguró la celebridad mexicana.

Temas


Espectáculos
Viral
Actrices

Localizaciones


México

Personajes


María Antonieta De Las Nieves

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

