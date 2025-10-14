¿Pasará igual en México? Cierra MTV los canales de música en Europa

De acuerdo a información extraoficial la empresa Paramount decidió cerrar la transmisión de 5 canales de MTV que forman parte de la señal de Europa. Con la nueva misión de enfocarse por completo en la creación y programas de realities shows.

La noticia cayó de sorpresa en redes sociales, en donde cuestionaron la decisión del canal de videos, debido a que resaltan que desde hace años su programación de realities como ‘Geordie Shore’ o ‘Ridículos’ reinaban la programación.

Además en sitios aseguraron que la empresa Paramount Skydance pasa una era de reestructuración financiera, aunque contrasta con el intento de comprar Warner Bros. hace unos días.