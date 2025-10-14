¿Pasará igual en México? Cierra MTV los canales de música en Europa
La empresa Paramount Skydance pasa una era de reestructuración financiera, aunque contrasta con el intento de comprar Warner Bros. hace unos días
De acuerdo a información extraoficial la empresa Paramount decidió cerrar la transmisión de 5 canales de MTV que forman parte de la señal de Europa. Con la nueva misión de enfocarse por completo en la creación y programas de realities shows.
La noticia cayó de sorpresa en redes sociales, en donde cuestionaron la decisión del canal de videos, debido a que resaltan que desde hace años su programación de realities como ‘Geordie Shore’ o ‘Ridículos’ reinaban la programación.
Además en sitios aseguraron que la empresa Paramount Skydance pasa una era de reestructuración financiera, aunque contrasta con el intento de comprar Warner Bros. hace unos días.
UK le dice adiós a cinco señales de #MTV 😱— UNIVERS (@UniversLA) October 9, 2025
El cierre será este 31 de Diciembre ☠️
Adiós vaquero! 🤠 pic.twitter.com/PyFnTETkXv
En 1981 nació este canal en Estados Unidos, hecho que se replicó en Europa y después en Latinoamérica. Y aunque no se ha hecho oficial, usuarios en redes sociales especulan que podría pasar lo mismo a los canales del continente.
Si bien las audiencias han cambiado, los costos de trabajo ponen en jaque a la empresa, en medio de especulaciones sin que ellos hagan oficiales los motivos finales del cierre.