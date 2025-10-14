¿Pasará igual en México? Cierra MTV los canales de música en Europa

/ 14 octubre 2025
    ¿Pasará igual en México? Cierra MTV los canales de música en Europa
    El canal principal de MTV en Europa se mantendrá al aire, principalmente con reality shows en su programación. FOTO: INTERNET

La empresa Paramount Skydance pasa una era de reestructuración financiera, aunque contrasta con el intento de comprar Warner Bros. hace unos días

De acuerdo a información extraoficial la empresa Paramount decidió cerrar la transmisión de 5 canales de MTV que forman parte de la señal de Europa. Con la nueva misión de enfocarse por completo en la creación y programas de realities shows.

La noticia cayó de sorpresa en redes sociales, en donde cuestionaron la decisión del canal de videos, debido a que resaltan que desde hace años su programación de realities como ‘Geordie Shore’ o ‘Ridículos’ reinaban la programación.

Además en sitios aseguraron que la empresa Paramount Skydance pasa una era de reestructuración financiera, aunque contrasta con el intento de comprar Warner Bros. hace unos días.

En 1981 nació este canal en Estados Unidos, hecho que se replicó en Europa y después en Latinoamérica. Y aunque no se ha hecho oficial, usuarios en redes sociales especulan que podría pasar lo mismo a los canales del continente.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No pudo Jared Leto! Decepciona ‘Tron Ares’ con baja taquilla mundial

Si bien las audiencias han cambiado, los costos de trabajo ponen en jaque a la empresa, en medio de especulaciones sin que ellos hagan oficiales los motivos finales del cierre.

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

