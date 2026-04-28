HBO Max reúne a Pati Chapoy, Yeri Mua y Vanessa Labios para promocionar ‘Euphoria’

El pasado domingo se estrenó uno de los episodios más esperados y tensos para los fanáticos de la serie ‘Euphoria’: un momento dramático y de amarga felicidad entre dos de los protagonistas del show. Por ello, HBO Max lanzó un comercial en redes que provocó desde memes hasta conversación debido a la sorpresiva reunión de figuras como Pati Chapoy, Yeri Mua y los creadores de contenido Vanessa Labios 4K y Witto González. “Siéntate, bb, que aún hay chisme e invitados de la boda de Cassie y Nate que no viste”, escribió la cuenta de la plataforma de streaming en sus redes sociales para iniciar la campaña sobre la boda de los personajes protagónicos. La primera en aparecer en escena fue la cantante y empresaria Yeri Mua: “Andaba en la boda de Cassie y Nate y no saben lo que pasó... ¡Traka!”, se escucha decir a la influencer veracruzana.

¿QUÉ HICIERON EN HBO MAX? La personalidad y el estilo de las celebridades contratadas fueron los elementos que dieron vida al comercial; cada una aportó, a su manera, intriga, sorpresa y un resumen desde un supuesto salón de bodas. Tanto Chapoy como Vanessa Labios 4K hicieron chistes y comentarios sobre la trama, además de interactuar entre ellas como si fueran invitadas a la ceremonia de la serie, producida por Sam Levinson, Zendaya y el rapero canadiense Drake. “Esta sí es la boda del año”, se puede ver decir a Chapoy mientras está “sentada” entre los adornos y flores del salón. Por su parte, el creador de contenido Witto González bromea: “Nada más les faltó poner ‘El Payaso de Rodeo’”, dice mientras aparece también “sentado”, con un traje elegante y un sombrero negro.

BROMAS Y CHISTES A LA MEXICANA Entre las bromas que el público mexicano identificaría destaca la referencia a la opulencia, como cuando Chapoy menciona “que no tienen casa en San Pedro”, en otro de los momentos del video. La trama se fue contando entre chistes y recapitulaciones sobre la historia de Cassie, Nate y Maddy, sobre todo al recordar cómo, entre engaños, la pareja terminó junta.

Además, al igual que en redes sociales, se criticó y comentó el incómodo baile: “Bebé, yo te patrocino”, dijo Yeri Mua, además de hacer alusión a su clásica frase: “la que tiene los chacales por detrás”. Previo a concluir el clip de tres minutos, Chapoy se lleva un adorno de la mesa para “su sala”, según dice, mientras que Witto encuentra a un niño dormido en dos sillas del evento y pregunta quiénes son sus padres, en alusión a situaciones comunes en bodas y fiestas mexicanas.

LA SERIE La tercera temporada de ‘Euphoria’ llegó al aire tras más de cuatro años de espera desde sus anteriores episodios. En esta ocasión hay un salto temporal entre los personajes, quienes, lejos de los pasillos escolares y los dramas de esa etapa, enfrentan nuevas realidades y experiencias que ponen en riesgo sus lazos e incluso sus vidas.

Precisamente, en este episodio de la boda entre los personajes interpretados por Sydney Sweeney y Jacob Elordi, se revelan secretos que Nate guardaba sobre problemas financieros y amenazas de muerte.

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