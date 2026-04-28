HBO Max reúne a Pati Chapoy, Yeri Mua y Vanessa Labios para promocionar ‘Euphoria’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 28 abril 2026
    HBO Max reúne a Pati Chapoy, Yeri Mua y Vanessa Labios para promocionar ‘Euphoria’
    Estrategia. HBO Max apuesta por el talento digital y televisivo para conectar con el público mexicano. FOTO: YOUTUBE/ INTERNET

El comercial mezcla humor mexicano y redes sociales para hablar del episodio más comentado de la serie y es encabezado por Sydney Sweeney y Jacob Elordi

El pasado domingo se estrenó uno de los episodios más esperados y tensos para los fanáticos de la serie ‘Euphoria’: un momento dramático y de amarga felicidad entre dos de los protagonistas del show. Por ello, HBO Max lanzó un comercial en redes que provocó desde memes hasta conversación debido a la sorpresiva reunión de figuras como Pati Chapoy, Yeri Mua y los creadores de contenido Vanessa Labios 4K y Witto González.

Siéntate, bb, que aún hay chisme e invitados de la boda de Cassie y Nate que no viste”, escribió la cuenta de la plataforma de streaming en sus redes sociales para iniciar la campaña sobre la boda de los personajes protagónicos.

La primera en aparecer en escena fue la cantante y empresaria Yeri Mua: “Andaba en la boda de Cassie y Nate y no saben lo que pasó... ¡Traka!”, se escucha decir a la influencer veracruzana.

¿QUÉ HICIERON EN HBO MAX?

La personalidad y el estilo de las celebridades contratadas fueron los elementos que dieron vida al comercial; cada una aportó, a su manera, intriga, sorpresa y un resumen desde un supuesto salón de bodas.

Tanto Chapoy como Vanessa Labios 4K hicieron chistes y comentarios sobre la trama, además de interactuar entre ellas como si fueran invitadas a la ceremonia de la serie, producida por Sam Levinson, Zendaya y el rapero canadiense Drake.

“Esta sí es la boda del año”, se puede ver decir a Chapoy mientras está “sentada” entre los adornos y flores del salón. Por su parte, el creador de contenido Witto González bromea: “Nada más les faltó poner ‘El Payaso de Rodeo’”, dice mientras aparece también “sentado”, con un traje elegante y un sombrero negro.

BROMAS Y CHISTES A LA MEXICANA

Entre las bromas que el público mexicano identificaría destaca la referencia a la opulencia, como cuando Chapoy menciona “que no tienen casa en San Pedro”, en otro de los momentos del video.

La trama se fue contando entre chistes y recapitulaciones sobre la historia de Cassie, Nate y Maddy, sobre todo al recordar cómo, entre engaños, la pareja terminó junta.

Además, al igual que en redes sociales, se criticó y comentó el incómodo baile: “Bebé, yo te patrocino”, dijo Yeri Mua, además de hacer alusión a su clásica frase: “la que tiene los chacales por detrás”.

Previo a concluir el clip de tres minutos, Chapoy se lleva un adorno de la mesa para “su sala”, según dice, mientras que Witto encuentra a un niño dormido en dos sillas del evento y pregunta quiénes son sus padres, en alusión a situaciones comunes en bodas y fiestas mexicanas.

LA SERIE

La tercera temporada de ‘Euphoria’ llegó al aire tras más de cuatro años de espera desde sus anteriores episodios.

En esta ocasión hay un salto temporal entre los personajes, quienes, lejos de los pasillos escolares y los dramas de esa etapa, enfrentan nuevas realidades y experiencias que ponen en riesgo sus lazos e incluso sus vidas.

https://vanguardia.com.mx/show/ya-tienes-tu-boleto-inicia-la-cuenta-regresiva-para-carin-leon-en-saltillo-CD20325887

Precisamente, en este episodio de la boda entre los personajes interpretados por Sydney Sweeney y Jacob Elordi, se revelan secretos que Nate guardaba sobre problemas financieros y amenazas de muerte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Streaming
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Pati Chapoy
Yeri Mua
Jacob Elordi

Organizaciones


HBO Max

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La propuesta plantea eliminar el cobro de ISR sobre el reparto de utilidades que reciben trabajadores.

Llama Luz Elena Morales a exentar del ISR el pago de utilidades a trabajadores
La iniciativa impulsada por Luz Elena Morales obliga a municipios y dependencias estatales a adecuar reglamentos, protocolos y acciones para garantizar una vida libre de violencia y mayor equidad laboral.

Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva
La boutique “Casa Edith” continúa en operaciones mientras avanza la indagatoria por el presunto desfalco.

Acusan desfalco por más de 2 millones de pesos en boutique de Monclova
El alcalde Javier Díaz encabezó el arranque de los Juegos Municipales, con la participación de adultos mayores de distintos sectores.

Arrancan Juegos Municipales del Adulto Mayor 2026 en Saltillo
Cola larga

Cola larga
true

La 4T, un régimen absolutista
Morales dijo que la neutralización de uno de sus líderes pegará a la cadena de suministros del CJNG.

Desestabiliza al CJNG la captura de ‘El Jardinero’: Marina
Audias N, alias el Jardinero, fue detenido por la Marina en una acción coordinada por el gabinete de seguridad.

Destaca Sheinbaum como ‘muy relevantes’ arrestos de ‘El Jardinero’ y uno de sus operadores