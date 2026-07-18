Hollywood apuesta por los videojuegos con una nueva ola de adaptaciones para los cines

Mattson Tomlin, el mismísimo guionista de ‘The Batman Part II’, protagonizada por Robert Pattinson, lo reconoció en redes sociales: Hollywood cambió su enfoque y ahora recibe cinco veces más propuestas para adaptar videojuegos al cine que cómics de superhéroes. El giro no es casualidad. Películas como ‘The Super Mario Bros. Movie’ y su secuela superaron los mil millones de dólares en taquilla, mientras que ‘A Minecraft Movie’ recaudó más de 900 millones de dólares en 2025.

‘PORTAL’ En desarrollo. El proyecto de la película de ‘Portal’ continúa en desarrollo por parte de Bad Robot, la productora del cineasta J.J. Abrams, en colaboración con la desarrolladora Valve. Este título también inspiró la película de terror ‘Backrooms’, dirigida por Kane Parsons, que resultó un éxito. El propio cineasta no ha descartado su deseo de dirigir la adaptación de ‘Portal’.

‘LA LEYENDA DE ZELDA’ Link y la princesa Zelda buscan salvar el reino de Hyrule de Ganon, un malvado señor de la guerra convertido en Rey Demonio. La película utiliza varias de las mismas locaciones empleadas en ‘El Señor de los Anillos’ y estará protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason como Link y la princesa Zelda, respectivamente.

‘HELLDIVERS’ Producida por Sony Pictures y PlayStation Productions, la película tiene previsto estrenarse el 10 de noviembre de 2027. Será dirigida por Justin Lin y escrita por Gary Dauberman. Jason Momoa abandonó el proyecto y los estudios ya buscan a otro actor de peso para encabezar el reparto.

’GEARS OF WAR’ En desarrollo. A cargo de Netflix, el proyecto será dirigido por David Leitch (‘Deadpool 2’ y ‘Bullet Train’) y contará con un guion de Jon Spaihts (‘Dune’ y ‘Doctor Strange’).

La película no adaptará directamente ninguno de los videojuegos, sino que se enfocará en narrar la historia de origen del Escuadrón Delta.