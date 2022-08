‘Imagínense que sea de doctor’: embarazo de Andy Benavides desata la polémica en redes sociales

La influencer regiomontana, Andy Benavides anunció en redes sociales que está embarazada, sin embargo la buena noticia desató las reacciones de usuarios y seguidores.

Fue en su cuenta de Instagram donde Benavides publicó un emotivo video en el que sale acompañada de sus tres hijas, sin embargo, al final del clip la influencer sorprendió con una foto del ultrasonido de su nuevo bebé.

Anuncio

Benavides acompañó el video con un mensaje en el que da la bienvenida a su cuarto hijo: “Baby number 4 on the way. Gracias Dios por una nueva bendición en nuestras vidas”, escribió la creadora de contenido en la publicación.