‘Invade’ Madonna Times Square en Nueva York con su ‘Confessions II’
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La estrella pop ofreció un concierto sorpresa ante cientos de fans para promocionar su nueva apuesta musical
Madonna presentó su nuevo álbum, ‘Confessions II’, durante un concierto sorpresa celebrado en la emblemática Times Square, donde reunió a cientos de seguidores en pleno corazón de Manhattan.
Sin anunciar nada a gran escala, la ‘Reina del Pop’ demostró que está dispuesta a defender su trono en la industria musical y a apostar por uno de los álbumes más esperados por sus fans.
La cantante apareció en el balcón de uno de los edificios con vista a Times Square e interpretó algunos adelantos de su nuevo trabajo, además de clásicos como ‘Hung Up’.
¿QUÉ HIZO MADONNA?
‘Confessions II’, el decimoquinto álbum de estudio de la cantante, está concebido como una secuela de su disco ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005) y se publicará el próximo 3 de julio.
Madonna arrancó su concierto de presentación en Times Square con ‘I Feel So Free’, el primer tema de su nuevo álbum. Posteriormente interpretó ‘Bring Your Love’, canción en la que colabora con Sabrina Carpenter y que ambas presentaron durante el Festival de Coachella. Más tarde, revisitó temas de hace más de 20 años, entre ellos ‘Get Together’.
En este trabajo, la cantante se adentra nuevamente en la música disco y electrónica, además de reencontrarse con el productor Stuart Price, con quien coescribió la primera parte de este díptico musical.
La actuación de Madonna se realizó en colaboración con la aplicación de citas gay Grindr con motivo del inicio del Mes del Orgullo LGBTIQ+.
La aplicación, que desde hace días cambió su característico color amarillo por el mismo tono rosa que aparece en la portada del nuevo disco de Madonna, notificó a sus usuarios sobre el evento y retransmitió en directo el concierto. (Con información de EFE)