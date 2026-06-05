‘Invade’ Madonna Times Square en Nueva York con su ‘Confessions II’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ‘Invade’ Madonna Times Square en Nueva York con su ‘Confessions II’
    Fiesta. Desde un balcón con vista a Times Square, Madonna interpretó nuevas canciones y clásicos de su repertorio ante una multitud reunida de forma inesperada. FOTO: EFE

La estrella pop ofreció un concierto sorpresa ante cientos de fans para promocionar su nueva apuesta musical

Madonna presentó su nuevo álbum, ‘Confessions II’, durante un concierto sorpresa celebrado en la emblemática Times Square, donde reunió a cientos de seguidores en pleno corazón de Manhattan.

Sin anunciar nada a gran escala, la ‘Reina del Pop’ demostró que está dispuesta a defender su trono en la industria musical y a apostar por uno de los álbumes más esperados por sus fans.

La cantante apareció en el balcón de uno de los edificios con vista a Times Square e interpretó algunos adelantos de su nuevo trabajo, además de clásicos como ‘Hung Up’.

¿QUÉ HIZO MADONNA?

‘Confessions II’, el decimoquinto álbum de estudio de la cantante, está concebido como una secuela de su disco ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005) y se publicará el próximo 3 de julio.

Madonna arrancó su concierto de presentación en Times Square con ‘I Feel So Free’, el primer tema de su nuevo álbum. Posteriormente interpretó ‘Bring Your Love’, canción en la que colabora con Sabrina Carpenter y que ambas presentaron durante el Festival de Coachella. Más tarde, revisitó temas de hace más de 20 años, entre ellos ‘Get Together’.

En este trabajo, la cantante se adentra nuevamente en la música disco y electrónica, además de reencontrarse con el productor Stuart Price, con quien coescribió la primera parte de este díptico musical.

La actuación de Madonna se realizó en colaboración con la aplicación de citas gay Grindr con motivo del inicio del Mes del Orgullo LGBTIQ+.

https://vanguardia.com.mx/show/david-pablos-explora-el-mundo-trailero-en-en-el-camino-la-cinta-producida-por-diego-luna-DE21162221

La aplicación, que desde hace días cambió su característico color amarillo por el mismo tono rosa que aparece en la portada del nuevo disco de Madonna, notificó a sus usuarios sobre el evento y retransmitió en directo el concierto. (Con información de EFE)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Música

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Madonna

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La muerte del alcalde ocurrió después de un periodo prolongado de ausencia en actividades públicas, situación que había generado diversas versiones sobre su estado de salud y continuidad en el cargo.

Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud
Diálogo con la CNTE

Diálogo con la CNTE
NosotrAs: Criar, crear y resistir

NosotrAs: Criar, crear y resistir
Caso Vanguardia: Tribunal mutila ley para frenar amparo

Caso Vanguardia: Tribunal mutila ley para frenar amparo
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la prioridad del Gobierno federal es encontrar a la periodista Roxana Ramírez, desaparecida en Veracruz.

‘No sabemos la causa, lo importante es encontrarla’... Sheinbaum sobre desaparición de la periodista Roxana Berenice en Veracruz
Si tienes entre 30 y 64 años y vives en México, seguro ya escuchaste sobre el nuevo Apoyo Bienestar que está impulsando el Gobierno de México.

¿Hasta cuándo puedo registrarme al Apoyo Bienestar de 30 a 64 años en junio de 2026?
La fecha límite para vincular la línea de teléfono celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) está por llegar y existe una resistencia por parte de la población para hacerlo.

¿Cómo saber si tu número de celular ya está vinculado a la CURP sin tu consentimiento?
Shakira cantará “Dai Dai” junto a Burna Boy durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Inauguración Mundial 2026: Shakira cantará ‘Dai Dai’, la canción oficial, en el Estadio CDMX