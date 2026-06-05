‘Invade’ Madonna Times Square en Nueva York con su ‘Confessions II’

Madonna presentó su nuevo álbum, ‘Confessions II’, durante un concierto sorpresa celebrado en la emblemática Times Square, donde reunió a cientos de seguidores en pleno corazón de Manhattan.

Sin anunciar nada a gran escala, la ‘Reina del Pop’ demostró que está dispuesta a defender su trono en la industria musical y a apostar por uno de los álbumes más esperados por sus fans.

La cantante apareció en el balcón de uno de los edificios con vista a Times Square e interpretó algunos adelantos de su nuevo trabajo, además de clásicos como ‘Hung Up’.