Jenna Ortega, Oliver Laxe y Jacob Elordi entre los nuevos invitados a la Academia de Hollywood

Como parte de su renovación anual, la Academia de Hollywood extendió invitaciones a 529 artistas y ejecutivos de la industria cinematográfica para integrarse a la organización responsable de los Premios Óscar. Entre los nuevos convocados destacan figuras como Jenna Ortega, Teyana Taylor, Jacob Elordi, los directores Benny Safdie y el español Oliver Laxe, además de Josh D’Amaro, actual responsable de Disney. En un comunicado, el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor, señalaron que este grupo representa a profesionales cuyo trabajo ha contribuido de manera significativa al cine a nivel internacional.

La lista también incluye al actor Jon Bernthal, reconocido por sus participaciones en King Richard y Ford v Ferrari, así como a los hispanos Anthony Ramos, Miguel Sandoval y Daniella Pineda, quienes han destacado en producciones como In the Heights, Tortilla Heaven y The Accountant 2. Asimismo, fueron invitados diversos talentos de áreas técnicas, animación, documental y música. Entre ellos figuran EJAE y Mark Sonnenblick, ganadores del Óscar a Mejor Canción por el tema Golden, de la cinta K-Pop: Demon Hunters, galardón obtenido en la ceremonia celebrada en marzo. De los 529 invitados, 95 han recibido al menos una nominación al Óscar y 21 ya cuentan con una estatuilla. Además, el grupo refleja una mayor diversidad: el 42 % son mujeres y el 53 % proviene de 60 países y territorios fuera de Estados Unidos.

Si todos aceptan la invitación, la Academia alcanzará un total de 11 mil 319 integrantes, incluidos los miembros eméritos, mientras que 10 mil 338 tendrán derecho a votar en los Premios Óscar. Con esta nueva generación de miembros, la institución quedaría integrada por un 36 % de mujeres, un 25 % de personas pertenecientes a comunidades históricamente subrepresentadas y un 22 % de integrantes internacionales. (Con información de EFE)

Publicidad

Temas

Cine Actores

