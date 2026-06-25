Jenna Ortega, Oliver Laxe y Jacob Elordi entre los nuevos invitados a la Academia de Hollywood

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    Jenna Ortega, Oliver Laxe y Jacob Elordi entre los nuevos invitados a la Academia de Hollywood
    La organización de los Premios Óscar amplía su membresía con 529 nuevos invitados, de los cuales más del 40% son mujeres. EFE

La institución que entrega los Premios Óscar invitó a 529 profesionales del cine a integrarse a sus filas. El nuevo grupo fortalece la diversidad con mayor presencia de mujeres e integrantes internacionales

Como parte de su renovación anual, la Academia de Hollywood extendió invitaciones a 529 artistas y ejecutivos de la industria cinematográfica para integrarse a la organización responsable de los Premios Óscar. Entre los nuevos convocados destacan figuras como Jenna Ortega, Teyana Taylor, Jacob Elordi, los directores Benny Safdie y el español Oliver Laxe, además de Josh D’Amaro, actual responsable de Disney.

En un comunicado, el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor, señalaron que este grupo representa a profesionales cuyo trabajo ha contribuido de manera significativa al cine a nivel internacional.

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La lista también incluye al actor Jon Bernthal, reconocido por sus participaciones en King Richard y Ford v Ferrari, así como a los hispanos Anthony Ramos, Miguel Sandoval y Daniella Pineda, quienes han destacado en producciones como In the Heights, Tortilla Heaven y The Accountant 2.

Asimismo, fueron invitados diversos talentos de áreas técnicas, animación, documental y música. Entre ellos figuran EJAE y Mark Sonnenblick, ganadores del Óscar a Mejor Canción por el tema Golden, de la cinta K-Pop: Demon Hunters, galardón obtenido en la ceremonia celebrada en marzo.

De los 529 invitados, 95 han recibido al menos una nominación al Óscar y 21 ya cuentan con una estatuilla. Además, el grupo refleja una mayor diversidad: el 42 % son mujeres y el 53 % proviene de 60 países y territorios fuera de Estados Unidos.

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Si todos aceptan la invitación, la Academia alcanzará un total de 11 mil 319 integrantes, incluidos los miembros eméritos, mientras que 10 mil 338 tendrán derecho a votar en los Premios Óscar.

Con esta nueva generación de miembros, la institución quedaría integrada por un 36 % de mujeres, un 25 % de personas pertenecientes a comunidades históricamente subrepresentadas y un 22 % de integrantes internacionales.

(Con información de EFE)

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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